Как выбрать iphone

Линейка смартфонов iPhone от компании Apple уже не первый год пользуется популярностью среди пользователей по всему миру. Покупателей не останавливают достаточно высокие цены, ведь они уверены в качестве «яблочного» гаджета. Тем, кто собирается купить iPhone не обязательно приобретать последнюю модель. Конечно, если приобретение последней модели не ударит по вашему кошельку, то этот вариант будет оптимальным, но в другом случае рассмотрите и прошлые модели айфонов, которые хорошо подойдут для работы и отдыха.

Подбираем подходящий размер

Перед покупкой айфона подержите телефон в руках. Только так вы поймете насколько удобно будет пользоваться новоприобретенным гаджетом. Наибольшая диагональ в iPhone 6s Plus (5,5 дюймов). Эта модель понравится всем, кто любит смотреть фильмы, использовать смартфон для ведения дел, а также в качестве автомобильного регистратора. Айфон 6 меньше собрата на 0,8 дюймов, а размер идеально подходит для повседневного использования (звонков, интернет-серфинга, общения в соцсетях и использования большинства приложений).

Третья, четвертая и пятая модели отличаются меньшими разрешениями и экранами до четырех дюймов. В 2016-2017 годах такого разрешения уже недостаточно для комфортного пользования смартфоном и решения многих задач. С другой стороны, маленький размер устройств является плюсом: смартфоны легко помещаются в руке.

Программное обеспечение и особенности

Преимущество моделей iPhone 5, 6, 6+ в более совершенном техническом оснащении и наличии операционной системы IOS последней версии. Кроме того, эти айфоны оснащены сенсором отпечатка пальцев, который успешно протестировали еще на iPhone 5s.

Камера

За счет технологии Focus Pixel видео и фотоснимки на айфон 6 и 6 плюс отличаются высокой четкостью, а камера быстрее фокусируется на объектах. Маленькая толщина 6-х моделей – это их плюс, но в тоже время, из-за этой особенности их камеры достаточно сильно выпирают. Для компенсации данного недостатка производитель защитил камеру сапфировым стеклом, предохраняющим ее от царапин.

Прежде чем купить iPhone определитесь, что именно вы ждете от своего гаджета и сколько готовы за него отдать. Конечно, новые айфоны выглядят привлекательнее как в плане внешнего вида, так и плане производительности. Однако, стоит ли переплачивать за новые функции и возможности решать только вам.