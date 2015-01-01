Как операторы спутникового телевидения выживают в непростое время.

Приход эры эфирного цифрового телевидения с дешевыми dvb t2 приставками www.domica.ru заставил давно укоренившийся в своей нише сегмент спутникового ТВ изрядно потесниться. Появление неожиданного конкурента заставило спутниковых операторов в срочном порядке изыскивать новые способы привлечения не только новых, но и удержания старых абонентов. Проверенные абоненты всё чаще посматривают в сторону альтернативных способов приёма телеканалов, и только необходимость тотальной замены оборудования останавливает многих из них.

Что делают операторы спутникового телевидения?

Вот и приходится старожилам спутникового телевидения придумывать новые способы выживания. Надо признаться, методы правильные. Например, Триколор ТВ выпустил спутниковый ресивер GS E212 со встроенным DVB T2 тюнером для приёма эфирных цифровых каналов. То есть, дал возможность дополнительного просмотра без замены.Но цена ресиверов Триколор, которую можно посмотреть тут, явно завышена. Его прямой конкурент – НТВ Плюс – объявил акцию для новых зрителей о двухлетнем бесплатном просмотре пакета «Экономный». 68 каналов – это вдвое больше того, что предлагает Мультиплекс, и тоже бесплатно. Телекарта тоже преподнесла сюрприз. Активировав новую карту до конца 2016 года, вы получите семь лет бесплатного просмотра каналов стандартного качества (SD) до конца 2023 года!

Ещё один неплохой ход со стороны операторов спутникового ТВ – собственные кинотеатры. Возможность выбора фильма на вечер сильно подкупает. Всё, что для этого нужно – иметь активную подписку хотя бы на базовый пакет каналов. На данный момент идёт активное наполнение кинотеатров у двух главных провайдеров. Сервис просмотра интегрируется в меню спутникового ресивера, позволяя насладиться просмотром на большом экране телевизора, устроившись в уютном кресле.

От некоторых телеканалов, к великому сожалению, приходится отказаться. Низкий спрос на конкретный канал, увеличившаяся в результате роста курса доллара цена контента – всё это заставляет операторов пересматривать соглашения, «затягивать ремни потуже». По мере возможности, хитовые спутниковые каналы заменяются на собственные. Конечно, это снижает качество, но способствует выживанию вещателя в сложной экономической обстановке.

Даже скандальная замена спутниковых ресиверов на новые – одна из попыток сэкономить в долгосрочной перспективе. Формат MPEG4 более широкий, позволяет вместить большее количество каналов без потери качества. Это значит появление свободных мощностей для новых каналов в будущем, отсутствие необходимости арендовать новые частоты на спутнике. Да и сами предлагаемые спутниковые приставки более современные и удобные. Так, GS B522 – простая и удобная «рабочая лошадка для Триколор ТВ. Ресивер Opentech OHS 1740V – прекрасно подходит для зрителей НТВ Плюс: недорогая и надёжная модель. А для приверженцев классики есть большой выбор ресиверов марки Humax.

Итоги. Как скоро можно избавляться от спутниковых ресиверов?

Нескоро. Смерть отечественного спутникового телевидения откладывается на долгие годы, вопреки ожиданиям злопыхателей. Предложить широкий ассортимент телеканалов на выбор, и сделать это лучше, чем спутниковое телевидение, пока не удаётся никому. 20-30 каналов хорошо для дачи, а в городской квартире хочется иметь более разнообразный выбор.

Взято с www.domica.ru