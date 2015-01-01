Кардиганы 2017

Кардиган прекрасный выбор для любой женщины. Он подходит любительницам романтического, элегантного и экстравагантного стилей. Пушистый шерстяной кардиган защитит вас от холода, а легкая кружевная кофточка дополнит элегантный вечерний наряд. К простой юбке или брюкам вы можете надеть комплект-двойку из кардигана и пуловера. Комфортную атмосферу создаст кофта в мужском стиле.



Если вы собрались купить женский кардиган в 2017 году, ориентируйтесь на универсальность и качество. Он должен гармонировать с повседневными джинсами и футболкой, сочетаться с вашими любимыми летними платьями без рукавов. Купите свободный кардиган, который можно носить с водолазкой или свитером. Важную роль играют детали: например, расклешенные рукава выглядят очень стильно, но для повседневного ношения не годятся. Если вы собираетесь носить кардиган вместо куртки, обратите внимание на наличие капюшона или теплого воротника, карманов и пояса. С идеально подобранным гардеробом все фотографы Минска будут к вашим услугам, и вы сможете отлично провести время на новогодней фотосессии.



Материал должен быть достаточно теплым и мягким. Выбирая кардиган из натуральной шерсти, помните, что на нем могут образоваться катышки. Очень стильно выглядят летние шелковые кардиганы, но они не всем по карману. Для лета отличным выбором будет хлопок или лен одежда из таких тканей великолепно подходит для теплого и влажного климата. Чтобы кардиган долгое время оставался красивым и удобным, следуйте инструкции по его уходу.



Показатель качества одежды идеальные швы. Внимательно проверьте кардиган перед примеркой. Если швы выполнены неаккуратно, откажитесь от покупки. Желательно выбрать кардиган, детали которого соединены при помощи пряжи, а не тонкой нити. В противном случае вы рискуете приобрести в новом, 2012 году, кофту кардиган, которая испортится после непродолжительного ношения или первой стирки.

Показатель качества одежды идеальные швы. Внимательно проверьте кардиган перед примеркой. Если швы выполнены неаккуратно, откажитесь от покупки. Желательно выбрать кардиган, детали которого соединены при помощи пряжи, а не тонкой нити. В противном случае вы рискуете приобрести в новом, 2012 году, кофту кардиган, которая испортится после непродолжительного ношения или первой стирки.Показатель качества одежды идеальные швы. Внимательно проверьте кардиган перед примеркой. Если швы выполнены неаккуратно, откажитесь от покупки. Желательно выбрать кардиган, детали которого соединены при помощи пряжи, а не тонкой нити. В противном случае вы рискуете приобрести в новом, 2012 году, кофту кардиган, которая испортится после непродолжительного ношения или первой стирки.