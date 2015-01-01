Раньше все дети очень боялись похода к одному и тому же врачу – это стоматолог. Конечно, раньше аппаратура, другие инструменты и материалы для работы были, мягко говоря, не очень. Но в современная стоматология уже давно шагнула вперед. И теперь вы можете наблюдать не только беззвучные машины, отличные и качественные материалы для пломбирования зубов, но и новые возможности, которые позволяют нам сохранить прекрасную улыбку на долгие годы вперед.

Одной из таких возможностей стало - восстановление зубов от http://medicaldent.by/services/terapevticheskaya-stomatologiya/vosstanovlenie-zubov/ . Если у вас возникла такая проблема как: деформация зуба, неправильное расположение либо же щели между зубами, если у вас изменился цвет зуба или его структура, если вы травмировали зуб, то его можно реставрировать. Таки образом, вы даёте, так сказать, второй шанс своей улыбке! И больше не стоит бояться стоматологов. Они делают наши зубы еще более здоровыми!