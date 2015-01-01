Как выбрать оригинальные солнцезащитные очки Blumarine

Компания Blumarine, созданная в 1977 году, на сегодняшний день стала эталоном изысканности и простоты. Его создательница, Анна Молинари, всегда была поклонницей водной стихии и голубого цвета. Именно поэтому в качестве названия бренда она избрала сочетание слов «blu» и «marine». Продукция Блюмарин относится к категории люкс. Основной род деятельности бренда – это пошив одежды премиум класса, и разработка сопутствующих аксессуаров.

Очки Blumarine

По словам дизайнер бренда, задача солнцезащитных очков заключается в том, чтобы сделать лицо благороднее. Для этого используются несколько приемов:

сочетание глубоких и насыщенных оттенков и отказ от кричащих тонов;

плавные, но вместе с тем выверенные линии, гармонирующие с естественными линиями (повторяющие контуры лица);

упор на классику.

Очки от Blumarine придают своей обладательницы некой зрелой и «умной» женственности, превращая романтичных барышень в настоящих роскошных леди.

Новые коллекции Blumarine

На пике модных тенденций находятся анималистические принты. Бренд Blumarine http://sunochki.ua/blumarine/ использовал это веяние в новой коллекции солнцезащитных аксессуаров, представив поклонникам очки с леопардовыми узорами. При этом принт адаптирован и не выглядит слишком просто, как если бы за основу для оформления очков был взят оригинальный рисунок в стиле леопард.

Кружево – еще одна интересная деталь в последних коллекциях Blumarine. Оно присутствует как в качестве принта для оправ, так и в качестве металлических декоративных элементов на дужках.

Очень часто в коллекциях бренда можно встретить акцентированный внешний уголок очков. Это может быть как форма кошачий глаз, так и просто интересно оформленный край.

Как не ошибиться при выборе очков

Очки Blumarine имеют определенную концепцию, придерживаясь которой вы сможете выбрать идеально подходящие очки.

Выбирая ту или иную модель ориентируйтесь на форму и линии аксессуара. Они должны повторять ваши черты лица. Так например тонкий и изящный нос в паре с маленькими и аккуратными губами требует строгой и компактной оправы. Ну а лицо с плавными линиями украсят очки с округлой формой и чуть вытянутыми уголками.

Как правило, очки от компании Blumarine имеют только один активный акцент (на дужках или на оправе). Уделив внимание такой незначительной на первый взгляд детали вы сможете привлечь внимание к нужной зоне или наоборот отвлечь его. Например для тех, кто носит распущенные волосы, актуально будет приобрести очки с акцентом на фронтальной части. А собранные волосы будут смотреться интереснее, если их подчеркнуть декорированными дужками.

Если вы хотите заказать солнцезащитные очки в Киеве, купить тут http://sunochki.ua/brends/ можно модели с последних показов Blumarine. В наличии есть и классические модели из коллекций разных сезонов. Источник: http://ochki.club/