Какие кроссовки в моде

Cамая удобная обувь, которую изобрело человечество, используется не только для спорта. Если вы собираетесь купить кроссовки, давайте разбираться, какие модели сейчас в моде!

Полный фэшн

Раз уж речь зашла о моде, то начнем с, так называемых, fashion-кроссовок, произведенных модными брендами или спортивными фирмами в коллаборации с известными дизайнерами или стилистами. Естественно, это самые стильные и порой необычные модели. Но главное, что такую обувь можно смело комбинировать с официально-деловым стилем и быть в тренде, отправляясь в офис или на деловую встречу.

Новое название и предназначение

Еще 2016 год принес нам такую вещь, как sneakerboots. Внешне такие кроссовки похожи на облегченный вариант ботинок. В то же время «сникербутсы» славятся хорошей износостойкостью и неоспоримым удобством. Поговаривают, что данная обувь была разработана специально для модных блогеров в Instagram, которые куда только не забираются ради удачной фотографии и многочисленных лайков.

Олдскул

Все новое — это хорошо забытое старое, и в этом сезоне особенно актуально данное изречение в плане кроссовок. Такие известные бренды, как Reebok, Adidas Originals, New Balance и Nike в этом году вернули к жизни, казалось бы, уже забытые модели. Дизайнеры компаний несколько осовременнили «старичков» и выдали их за тренд по обновленной цене. Очень кстати, когда в моду 2016 года основательно ворвались 90-е.

Спокойствие, только спокойствие

Если в прошлые годы модными считались яркие детали и кислотные цвета, то в 2016 году советуем купить кроссовки нейтральных оттенков. Данный тренд не выйдет из моды и в следующем сезоне — это гарантированно. Бежевый, приглушенный серый, серо-коричневый — оттенки, которые можно отнести к классике, а она, как известно, срока давности не имеет. К тому же носить такую обувь можно с любой одеждой по цвету и форме.

Все натуральное

В этом сезоне особенно популярны модели из натуральной кожи и замши. Это красиво, удобно, эстетично. Помимо классической отделки особое внимание советуем обратить на «потертые» модели и кроссовки с эффектом напыления серебра. Такой пост-панк в обуви не позволит вам оказаться незамеченным, ведь ваш смелый стиль обязательно будет оценен теми, кто в теме.

Не тормози, сникерсни

Что касается исключительно женских моделей, то до сих пор не выходят из моды сникерсы. При этом найти и купить модель на платформе сегодня не сложно — такие модели есть практически у всех известных производителей. А разнообразие материалов, цветов и стилей и вовсе поражает воображение любой модницы. К тому же это идеальный вариант для хрупких особ.

Зимний вариант

Кстати, кроссовки по-прежнему остаются актуальными круглый год. И даже в наших климатических условиях с холодной зимой не стоит отказываться от любимой обуви. Мировые спортивные производители представили достаточное количество утепленных моделей с хорошей теплоизоляцией, удобной формой и интересным дизайном.

И раз уж, какие кроссовки в моде в 2016 году мы определили, настало время узнать, где же их купить. За стильными моделями заходите на Forss.by.