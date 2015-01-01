Выбор авто напрокат на свадьбу

Свадьба – самый главный день в жизни двух людей, которые связывают себя узами брака. Очень важно не упустить все мелочи и детали, ведь именно из них складывается удачная программа торжественного мероприятия. Лучше всего составить план, действуя по пунктам, чтобы все было учтено. Один из пунктов – прокат автомобиля на мероприятие.

Где бы ни проходила торжественная церемония бракосочетания – в церкви, ЗАГСе, на выезде, автомобиль на свадьбу просто необходим. Ведь после обмена кольцами ваш маршрут будет достаточно витиеват: прогулка по достопримечательностям, замок на перилах моста, фотосессия, наконец, ресторан. Красивый автомобиль дополнит картину, подчеркнет статус молодых и будет смотреться эффектно как вживую, так и на памятных фото. К тому же, это не очень дорогая услуга, и бюджет от нее серьезно не пострадает.

Какой автомобиль лучше? Чаще всего выбирают машину представительского класса – Крайслер, БМВ, Мерседес, Ауди. Свадьбу в ретро стиле дополнит ретро-автомобиль, например, Волга. Тем не менее, принято считать, что лимузин – самое идеальное средство передвижения для молодых. Он роскошный, удобный, стильный и презентабельный, потому считается настоящей классикой жанра.

Что следует учитывать, выбирая авто в аренду на свадьбу ?

Ответьте для себя на главные вопросы:

Количество гостей. Если их не очень много, подойдет легковой автомобиль, если планируется мероприятие более широкого масштаба – подойдет кроссовер или лимузин.

Какая стоимость авто вам подходит? Стоимость лимузина зависит и от его длины. Тем не менее, аренда одного лимузина может быть дешевле, чем аренда нескольких авто.

Сервис. Внутри салона должен быть бар, ЖК-монитор, караоке, климат-контроль? Убедитесь, что все, чего вы хотите, есть внутри салона.

Цвет автомобиля. Здесь вам поможет только ваша фантазия. Но лучше выбрать заранее, ведь перед самым праздником может оказаться, что такого цвета уже нет в свободном доступе, и вместо белого лимузина придется брать черный.

Аренда автомобиля – услуга, которая распространена не только на свадьбу. Ею пользуются и в других случаях, например:

Юбилеи, именины, дни рождения;

бизнес-мероприятия

романтический вечер в лимузине или вечеринка в нем с друзьями

выпускные вечера

девичники и мальчишники

трансфер в аэропорт и обратно

встреча из роддома матери и ребенка

аренда для красивых фотосессий на фоне дорогого автомобиля

Таким образом, наглядно видно, что аренда автомобиля – услуга широко распространенная во многих приятных ситуациях и на торжественных мероприятиях. А шикарные фото на фоне презентабельных авто, которые останутся по завершению праздника, будут радовать вас многие годы.