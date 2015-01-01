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Выбор авто напрокат на свадьбу

Свадьба – самый главный день в жизни двух людей, которые связывают себя узами брака. Очень важно не упустить все мелочи и детали, ведь именно из них складывается удачная программа торжественного мероприятия. Лучше всего составить план, действуя по пунктам, чтобы все было учтено. Один из пунктов – прокат автомобиля на мероприятие.

Где бы ни проходила торжественная церемония бракосочетания – в церкви, ЗАГСе, на выезде, автомобиль на свадьбу просто необходим. Ведь после обмена кольцами ваш маршрут будет достаточно витиеват: прогулка по достопримечательностям, замок на перилах моста, фотосессия, наконец, ресторан. Красивый автомобиль дополнит картину, подчеркнет статус молодых и будет смотреться эффектно как вживую, так и на памятных фото. К тому же, это не очень дорогая услуга, и бюджет от нее серьезно не пострадает.

Какой автомобиль лучше? Чаще всего выбирают машину представительского класса – Крайслер, БМВ, Мерседес, Ауди. Свадьбу в ретро стиле дополнит ретро-автомобиль, например, Волга. Тем не менее, принято считать, что лимузин – самое идеальное средство передвижения для молодых. Он роскошный, удобный, стильный и презентабельный, потому считается настоящей классикой жанра.

Что следует учитывать, выбирая авто в аренду на свадьбу?

Ответьте для себя на главные вопросы:

  • Количество гостей. Если их не очень много, подойдет легковой автомобиль, если планируется мероприятие более широкого масштаба – подойдет кроссовер или лимузин.
  • Какая стоимость авто вам подходит? Стоимость лимузина зависит и от его длины. Тем не менее, аренда одного лимузина может быть дешевле, чем аренда нескольких авто.
  • Сервис. Внутри салона должен быть бар, ЖК-монитор, караоке, климат-контроль? Убедитесь, что все, чего вы хотите, есть внутри салона.
  • Цвет автомобиля. Здесь вам поможет только ваша фантазия. Но лучше выбрать заранее, ведь перед самым праздником может оказаться, что такого цвета уже нет в свободном доступе, и вместо белого лимузина придется брать черный.

Аренда автомобиля – услуга, которая распространена не только на свадьбу. Ею пользуются и в других случаях, например:

  • Юбилеи, именины, дни рождения;
  • бизнес-мероприятия
  • романтический вечер в лимузине или вечеринка в нем с друзьями
  • выпускные вечера
  • девичники и мальчишники
  • трансфер в аэропорт и обратно
  • встреча из роддома матери и ребенка
  • аренда для красивых фотосессий на фоне дорогого автомобиля

Таким образом, наглядно видно, что аренда автомобиля – услуга широко распространенная во многих приятных ситуациях и на торжественных мероприятиях. А шикарные фото на фоне презентабельных авто, которые останутся по завершению праздника, будут радовать вас многие годы.


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