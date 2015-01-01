Каждая ночь – как на Канарах или как я купил матрас для дивана

Я никогда не понимал почему в последние годы весь телевизионный эфир буквально забит навязчиво-бодрой, до оскомины позитивной матрасной рекламой… Сидишь порой на диване – смотришь фильм или передачу – и обязательно в любое время дня и ночи вылезет довольная физиономия какого-нибудь «эксперта», который начнет с умным видом говорить про независимые пружины (от кого они независимы?), кокосовую койру (что за фигня такая?), зоны поддержки (это как-то связано с чирлидерами?)…Неужели нет ничего более необходимого и нужного современному человеку, чем матрас? Вещь, конечно хорошая, но не стоящая того, чтобы возводить её в разряд культа. Главное - было бы на чем спать. Поверхность, так сказать. А все эти «завлекалочки» - чисто маркетинговый ход (естественно – добавляющий процентов 60-70 к розничной цене). Так вот «поверхностно» я думал… До недавнего времени… Что же произошло? Что заставило меня пересмотреть свою точку зрения?

Все до банального просто. Диван, на котором я сплю уже много лет, стал все отчетливее и отчетливее продавливаться. Яма (вмятина), которая толерантно воспринимается при сидении на диване – совсем иначе начинает ощущаться, когда ты лежишь на нем. Надо сказать, что квартира у меня однокомнатная и поставить полноценную, просторную и удобную кровать мне просто некуда. Комната совмещает в себе гостиную, спальню и кабинет (работаю я из дома через Интернет). Поэтому покупка кровати как полноценного отдельного спального места – это совсем не мой вариант. Что оставалось? Купить новый диван? Но мой старый меня в принципе во всем устраивал. Только вот неровная, продавленная поверхность стала приносить во время сна реальный дискомфорт. Во-первых - уснуть не получалось. Лежишь, ворочаешься, приспосабливаешься к неровностям дивана. В лучшем случае через час засыпаешь. Во-вторых – просыпался ночью от боли в спине. Приходилось даже вставать и ложиться на пол, чтобы хоть как-то унять болевые ощущения. Ну и в-третьих (самое главное) – утреннее пробуждение было настоящим испытанием. Жутко болела поясница. Вставать с дивана на пол приходилось очень осторожно, чтобы было не так больно. Я стал напоминать себе дряхлого дедушку, у которого все болит и который вечно кряхтит, охает и ахает. А ведь мне нет и сорока лет! Надо ли говорить, что плохой сон и боли в спине стали негативно сказываться на моей работе. Появились рассеянность и быстрая утомляемость. Невозможно было сосредоточиться на выполнении заданий, требующих максимальной концентрации и анализа. Одним словом – надо было срочно решать этот вопрос.

Я рассуждал так: если невозможно купить новую полноценную кровать, а покупка нового дивана – удовольствие не из дешевых (стоимость самого плохенького диванчика в интернете около 10 000 руб), значит надо придумать что делать с имеющимся диваном. Какие варианты? Вариант №1 – отдать диван в ремонт. Вариант №2 - вскрыть обивку; залезть внутрь старого дивана; посмотреть, что там с продавленной ямой; походить по строительным рынкам; купить какой-то наполнитель, который закамуфлировал бы продавленный участок; положить купленный наполнитель внутрь диванной ямы; надежно зафиксировать его там; аккуратно зашить обивку. Вариант № 3 – купить что-то, что можно положить на диван на время ночного сна. И что бы это «что-то» нейтрализовало диванные неровности, мешающие мне нормально отдыхать.

Первый вариант отпал сразу. Отдавать диван в ремонт выйдет едва ли не дороже, чем купить новый диван. И потом, ремонтировать в мастерской диван – это совсем уж какой-то экстрим. Даже для кризисных времен. Если это только не реставрация антикварного раритета эпохи раннего русского ампира.

Второй вариант, который поначалу показался мне рабочим, при ближайшем рассмотрении вызвал паническое чувство безнадежности затеи. Для того, чтобы провернуть все перечисленные выше действия варианта № 2 надо быть либо «мебельных дел мастером», либо, как минимум, «рукастым умельцем». Ни к первым ни ко вторым я себя не отношу, и придерживаюсь правила что пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. Да и потом абсолютно никакой гарантии, что самостоятельная реабилитация дивана будет иметь продолжительный по времени, устойчивый эффект у меня также не было.

В итоге остался вариант № 3. Я засел за поисковики и очень скоро понял, что мне нужно. А нужен мне был так называемый «матрас на диван».

Открывшееся рыночное многообразие матрасов для диванов было впечатляющим. Прежде всего – что такое матрас на диван? Это – относительно тонкий матрас, который способствует выравниванию неровных поверхностей старого дивана. Как правило матрасы для диванов – беспружинные. То есть в них нет пружинного блока. Его заменяют натуральные или искусственные наполнители. Или же – комбинированные наполнители. К натуральным относятся, такие наполнители, как, например - кокосовая койра и натуральный латекс (вспененный сок дерева гевеи). К искусственным - пенополиуретан, меморикс (материал с эффектом памяти), искусственный латекс и т.д.

Подойдя к задаче выбора ответственно, я проштудировал кучу сайтов с предложениями подобных матрасов. Необходимо было выбрать не только оптимальный по качеству и комфортности матрас, но и вписаться в бюджет – платить дороже 4 000 рублей я был не готов.

После долгого сравнения, анализа и сопоставлений предложений матрасов для диванов на разных сайтах я остановился на модели, которая показалась мне наилучшей из всего матрасного многообразия. Это был матрас с романтичным средиземноморским названием «Tenerife» от производителя Prosto Matras

Tenerife – это двусторонний матрас. То есть – спать на нем можно как на одной стороне, так и на второй (перевернув его). Одна сторона средне-жесткая и обладает классической ровной, равномерной поверхностью. Вторая сторона – умеренно-мягкая и поверхность ее рельефная. Эта рельефность, между прочим, придает матрасу антистрессовый эффект, что немаловажно.

Высота 6 сантиметров достаточна для того, чтобы сгладить неровности и впадины на моем диване. Вес на 1 место - до 140 килограмм, что также мне подходит при моих 90 килограммах.

Tenerife – беспружинный матрас для дивана . Его наполнитель состоит из двух монолитных пенополиуретановых плит, высота каждой из которых – 3 сантиметра. Но плиты эти не одинаковые! Отличие кроется в разных типах поверхностей. Одна гладкая и ровная. Вторая – рельефная, ребристая. Это и определяет уровень жесткости обеих сторон. Для себя я решил, что положу матрас на диван гладкой поверхностью – дабы выровнять впадину, а на ребристой поверхности буду спать. Это создает дополнительный массажный эффект и способствует полному расслаблению и релаксации тела. Знаю про преимущества «рельефного сна» не из рекламы – а со слов многих моих знакомых живущих в Европе, где настоящий культ беспружинных ребристых матрасов из различного рода пен (в частности соевых).

Если что меня и смущало – так это слово «пенополиуретан»… Позвольте... А не тот ли это печально-известный советский поролон? Покупать поролоновый матрас – вроде совсем «не айс»… Но обратившись, опять-таки к вездесущему интернету я быстро нашел всю информацию об этом материале и успокоился. Нынешний пенополиуретан производится по самым современным, передовым технологиям и не содержит вредных, токсичных примесей. Также на его внещней поверхности не образуется так называемых «корочек», которые хорошо известны тем, кому доводилось иметь дело с советскими поролоновыми матрасами.

У пенополиуретана хорошие показатели эластичности, воздухопроницаемости и износостойкости – что также является несомненным плюсом этого материала. Ну и конечно необходимо отметить, что аллергия встречается в основном на натуральные материалы. То есть аллергенный фактор в данном случае также значительно снижен.

Что касается чехла – то меня порадовала не только интересная, неординарная расцветка, но и материал из которого он изготовлен. Это – бязь. Бязь – хлопчатобумажная ткань, способная выдержать множество стирок и чисток, сохраняя при этом свою первоначальную форму и яркость принта.

Ну и последний важный фактор – цена. Как я уже говорил – платить больше 4000 рублей я не хотел.

Выбрав на сайте производителя ProstoMatras.com свой размер – 80х200, я увидел цену - 3 754 рубля. Доставка в течение трех рабочих дней по Москве и в пределах 5 километрах от МКАД – бесплатная.

Меня все устраивало. Но в голове сидела мысль – надо полежать перед тем, как купить… А вдруг он не такой, как я представляю… Созвонившись с консультантом – узнал адрес шоурума в Москве, в который я и приехал на следующий день – и лично протестировал Tenerife. Для чистоты эксперимента, консультант помогла мне сымитировать на одном из диванов неровную поверхность (с помощью груза), на которую мы и положили выбранный мной матрас. Лежа на нем я ничего не почувствовал. Ничего, кроме удовлетворения.

Через три дня матрас прописался в моей квартире, на моем диване. Все-таки неспроста производитель дал ему такое название. Теперь каждую ночь я нормально сплю и проснувшись чувствую себя полностью отдохнувшим, словно побывал на волшебном канарском острове – Тенерифе!

Семен Матвеев.