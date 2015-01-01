В далеки 90-е годы был основан завод по производству средств комплексной автоматизации. Прошли годы, но завод до сих пор работает и занимается производством. Только завод стал более современным, а детали все такие же надежные и долговечные.
Если вам необходимы комплектующие для автотракторной техники и промышленного оборудования, предназначенных для решения различных производственных задач, а также оснащения строительных организаций, то zska – это именно то, что вы так долго искали.
Завод идет в ногу со временем, и он может продолжить вам отличную продукцию собственного производства:
1.Многофункциональные мембранные панели управления.
2.Панели приборов.
3.Циферблаты.
4.Бесконтактные датчики напряжения (для постоянного и переменного тока).
5.Фотоэлектрические датчики.
6.Датчики оборотов на эффекте Холла.
7.Алюминиевые провода круглого и прямоугольного сечения, изолированные лентами кабельной и синтетической арамидной бумаги.
8.Шкафы управления и автоматики.
Как видите, линейка продукции впечатляет. И это еще не все. Если вы за качество, надежность и доступные цены, то завод средств комплексной автоматизации вам это гарантирует!
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