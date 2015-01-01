В далеки 90-е годы был основан завод по производству средств комплексной автоматизации. Прошли годы, но завод до сих пор работает и занимается производством. Только завод стал более современным, а детали все такие же надежные и долговечные.

Если вам необходимы комплектующие для автотракторной техники и промышленного оборудования, предназначенных для решения различных производственных задач, а также оснащения строительных организаций, то zska – это именно то, что вы так долго искали.

Завод идет в ногу со временем, и он может продолжить вам отличную продукцию собственного производства:

1. Многофункциональные мембранные панели управления.

2. Панели приборов.

3. Циферблаты.

4. Бесконтактные датчики напряжения (для постоянного и переменного тока).

5. Фотоэлектрические датчики.

6. Датчики оборотов на эффекте Холла.

7. Алюминиевые провода круглого и прямоугольного сечения, изолированные лентами кабельной и синтетической арамидной бумаги.

8. Шкафы управления и автоматики.

Как видите, линейка продукции впечатляет. И это еще не все. Если вы за качество, надежность и доступные цены, то завод средств комплексной автоматизации вам это гарантирует!