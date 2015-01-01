5 полезных функций iPhone 6s

Смартфон Apple iPhone 6s стал одним из рубежных «яблочных» девайсов, лаконично продолжая серию «шестых». В нем реализовано множество новых функций и улучшений. Среди этих функций есть как мультимедийные, так и простые пользовательские новшества.

Жесты 3D Touch

Новая технология 3D Touch регулирует не только тип прикосновения, но и его силу, позволяя словно «погружаться» внутрь выбранной иконки приложения. Таким образом, запуская приложение, больше не нужно пробираться вглубь его настроек, достаточно с усилием нажать на экран и выбрать из выпадающего меню необходимую функцию.

Жесты 3D Touch позволяют переключаться между запущенными приложениями, минуя кнопку «Назад». Для этого достаточно с усилием нажимать на край экрана, листая запущенные программы. Также в iPhone 6S 3D жесты обзавелись двумя новыми командами – предварительный просмотр ссылки и её открытие в браузере Safari. Достаточно слегка коснуться для первого действия или нажать с усилием для второго!Оценить все возможности нового 3D Touch можно только тогда, когда сам его попробуешь в деле.

Запись видео в 4К

Смартфон 6s предлагает запись в режиме 4К, которая у Apple реализована максимально удачно и несколько иначе, чем у конкурентов. До «шестерок» эта функция не была доступна. В модели Plus предусмотрена ещё и оптическая стабилизация, которая делает видео более четким и качественным, но и в простой модели 6s оно получается достаточно достойным. Важно учесть при выборе 6s вместимость встроенной памяти, так как супер качественное видео будет весить не менее 375 Мб на 1 минуту времени!

Клавиатура Trackpad Cursor

Возможности клавиатуры смартфона на iOS благодаря 3D Touch технологии несколько расширились. Ее можно использовать, как настоящий трекпад: управлять курсором, функциями выделения и копирования теперь гораздо проще. Достаточно зажать на пару секунд клавиатуру во время ввода сообщения, возникает курсор, с помощью которого происходит выделение текста.

Привет, Siri!

Голосового помощника теперь можно запускать и на русском языке. По голосовой команде смартфон активируется, не требуя прикосновения руками. Встроенный датчик распознавания голоса хозяина повысит уровень безопасности. С помощью функции можно управлять приложениями. В более ранних моделях iPhone она была доступна только при зарядке телефона от сети.

«Живые» фото

Смартфоны 6s захватывает движение объекта за 1,5 секунды до и после спуска затвора. В результате получаются уникальные фотографии, словно оживающие на экране. В сочетании с реалистичными цветами вы получаете настоящий кусочек жизни на дисплее смартфона!

Вот такие интересные и необычные функции iPhone 6s ждут каждого пользователя. Они заметно облегчают жизнь и делают процесс "общения" со смартфоном приятнее.