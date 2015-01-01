Автобусные пассажирские перевозки автобусом и микроавтобусом

Для успешной деятельности необходимо активное выполнение множества различных мероприятий. Поэтому, чтобы повсюду успеть, нужно иметь возможность мобильного перемещения. При составлении плана на очередной день человек продумывает, как быстрее добраться до того или иного пункта.



Сотрудничая с надежной компанией-перевозчиком, многие вопросы для заказчика отпадают. Нынешний сервис услуг в транспортной сфере обеспечит доставку пассажиров к нужному времени в любой пункт назначения. При этом клиенту не нужно беспокоиться о выборе маршрута и других моментах. Специалисты фирмы-перевозчика обо всем позаботятся сами.



Автопарк транспортных компаний, обеспечивающих заказчиков арендными услугами, состоит из современных автобусов, маневренных микроавтобусов на разное количество пассажиров. Среди пассажирского подвижного состава имеются автобусы экономического класса (например: http://www.korteg.by/avtopark/27-avtobusy), а также представительские микроавтобусы, которые обеспечивают для людей комфортные условия передвижения. Это и удобные кресла, и системы кондиционирования для благоприятного климата в салоне.



Водители, обладающие большим опытом, умеют справляться с различными ситуациями, которые возможны в дороге. Они обеспечивают безопасность пассажирам, избегая любых неприятностей. Для моментальной связи с различными службами у водителей есть современные средства связи.



В перечень услуг по пассажирским перевозкам входят:



• поездки по городу,



• периодические поездки для корпоративных клиентов,



• адресные перевозки сотрудников разных фирм,



• аренда микроавтобусов для свадебного кортежа,



• организация детских мероприятий.



В любое время подается требуемая машина, заранее подготовленная к рейсу. Это возможно, благодаря регулярному техническому обслуживанию транспорта профессиональными специалистами.



На конкурентном рынке пассажирских перевозок транспортные компании привлекают к себе внимание клиентов всевозможными бонусами и выгодными условиями перемещения: http://www.korteg.by/avtopark/28-mikroavtobusy. Таким образом, воспользовавшись такими предложениями, заказчики получают возможность экономить на преимуществах транспортников. Аренда автобусного транспорта уже сама по себе выгодна для любого клиента, которому не приходится эксплуатировать свой автомобиль. А с добавлением предоставляемых скидок услуги аренды становятся еще более привлекательными.