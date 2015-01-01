Если вы живете в доме, квартире, где часто ночью вы не можете уснуть из-за света с улицы, от фар машин, либо рекламных щитов, то вы можете приобрести для себя вертикальные жалюзи, которые будут не только дополнять ваш декор дома, но и выполнять светозащитную функцию. Вертикальные жалюзи удобны как для дома, так и для офиса. В последнее время именно вертикальные жалюзи выбирают покупатели. Многофункциональный механизм управления в вертикальных жалюзи позволит вам не только регулировать поток света, но и поможет создать в доме именно ту атмосферу, которую вы сами захотите. А если вы приобретет дешевые жалюзи Самаре, то это вам не так уж и дорого обойдётся, если вы заботитесь о своем бюджете. Вертикальные жалюзи состоят из следующих основных элементов: карниз, бегунки, грузики, соединительная цепочка, цепочка управления, веревка управления и ламели. Производитель рекомендует каждые полгода-год проводить «генеральную уборку» жалюзи. Промывайте влажной тряпкой ламели, а механизмы обязательно пройти смазкой.