Если вы решили, что вам пора приобрести жалюзи, и вы остановили свой выбор на вертикальных - это здорово. Если вертикальные жалюзи купить в Воронеже (которые считаются одними из самых практичных жалюзи), то вам стоит обратить внимание на несколько моментов.

1. Обязательно проверяйте качество сборки жалюзи: бегунки должны перемещаться в карнизе без усилий, веревка и цепочка управления должны передвигаться свободно и не застревать в карнизе или механизме. Веревка управления ни в коем случае не должна скручивается сама по себе, иначе рано или поздно она застрянет в механизме.

2. Проверьте механизм управления. В нем ни в коем случае не должны быть тонких элементов, которые могут быстро износится из-за частой нагрузки

3. Проверьте дину карниза. Она должно соответствовать требованиям массы полотна жалюзи. Существуют специальные формулы, которые помогут вам вычислить этот показатель, но при усреднённых размерах – это должно быть так: для легких тканевых ламелей высотой не более 4 м, максимальная ширина карниза 3,5 м, для пластиковых и тяжелых тканевых ламелей высотой не более 3 м, максимальная длина карниза 3 м.

4. Пользуйтесь жалюзи аккуратно. От того, как вы сами открываете/закрываете жалюзи, зависит их долговечность.

Также еще стоит обратить внимание на грузики, бегунки, соединительную цепочку и комплектующие пластиковые детали.