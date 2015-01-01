Зимой мы как-то не задумываемся о том, что нам для окна могут понадобиться не только шторы, жалюзи или рольшторы, потому что солнце выглядывает зимой очень редко, да и нет ярко оно свети как нам бы этого хотелось, поэтому многие зимой просто все снимают с окон – чтобы оно могло быть полностью голым. Оказывается, но и зимой окна должны быть завешены! И это не только летом, из-за того, что палит солнце, но и зимой, из-за того, что не очень приятно, что все могут видеть происходящее внутри. На самом деле, сейчас очень много различных вариантов того, чем можно завесить окно: шторы, которые могут полностью не пропускать свет, но буду очень тяжелыми и собирать пыль; тюль, гардины, занавески, которые могут быть красивыми и легкими, но свет они пропускают всегда; а вот жалюзи – это именно то что может вам подойти. Как ни крути, но шторы или то, чем вы завесите свое окно, будет предметом декора, то есть это должно подчеркивать стиль, показывать комнату в выигрышном свете и при этом хорошо защищать от солнца. А жалюзи отлично защитят вас от нежелательного света и от посторонних глаз. Вертикальные жалюзи купить в Уфе по принятым ценам вы можете уже прямо сегодня. Просто зайти на сайт. Также вы можете проконсультироваться со специалистом (менеджером), который ответит на все ваши вопросы, поможет определится с выбором жалюзи, их размером и другими очень важными моментами.