Что нужно знать, чтобы продвигать сайты в Интернете?

Любой, как малый, так и крупный бизнес перемещается в виртуальную сеть. Для того чтобы быть ценным работником для потенциального руководства, зарабатывать много и регулярно, предлагая актуальные услуги, и управлять собственным бизнесом, добиваясь реальных успехов, необходимо как можно раньше освоиться в новой среде. И в первую очередь речь идет про самостоятельное SEO продвижение сайта. Будьте готовы — освоить всю «науку» интернет-маркетинга за пару недель не удастся. Тем не менее, время, которое вы потратите на обучение, пройдет действительно интересно и, что самое главное – с пользой.

Что нужно знать о SEO именно вам?

Для того чтобы быстрее получить применимые на практике знания, важно определиться – какой сегмент области интернет-продвижения нужен именно вам. Например:

Предпринимателю достаточно разбираться в основах интернет-маркетинга и присутствовать в интернете, социальных сетях; Менеджерам предстоит научиться правильному общению с оптимизаторами и пониманию сути их работы для грамотного управления проектами; Тем, кто сам нацелен стать востребованным аналитиком, подойдет углубленный курс.

Разбираемся в понятии поисковых систем и их работе

Поисковая система – это реальная среда, в которой и с которой вам предстоит работать. Именно с ней вы познакомитесь в первую очередь, обучаясь самостоятельно или посещая образовательные курсы в Минске, отзывы и рекомендации опытных оптимизаторов говорят о том, что, несмотря на кажущуюся простоту, освоить эту теоретическую часть не всегда удается быстро. Вы будете удивлены тем, насколько много новых вопросов возникнет, когда вы углубитесь в тему, даже если раньше считали, что знаете достаточно о поисковых системах, выдаче и роботах.

Изучаем инструменты и полезные сервисы

Правильный подбор и использование инструментов SEO оптимизатора имеют принципиальное значение. Для освоения новой профессии, вам предстоит познакомиться с инструментами и сервисами для:

анализа сайта;

поиска и обработки информации (Яндекс.Метрика, Вордстат, аналогичные сервисы от Google и так далее);

анализа ссылочных профилей;

мониторинга статистики;

анализа активности конкурентов;

проведения технического аудита страницы;

и так далее.

Не забываем о социальных сетях

Оптимизация под SMM – отдельный раздел эффективного интернет-маркетинга. Вы не представляете, сколько трафика может принести вам любая социальная сеть. При этом SMM продвижение может обеспечить гораздо более быстрый и заметный результат.