Курсы маркетинга и рекламы для руководителей

Единственный в Республике Беларусь образовательный центр, аккредитованный Королевским Институтом Маркетинга Британии CIM, приглашает руководителей предприятий и рекламных отделов на курсы повышения квалификации в области рекламы и маркетинга.

На базе центра существуют программы, курсы маркетинга и рекламы, рассчитанные на специалистов в различным уровнем подготовки.

Учебные программы и методики

На основе многолетнего сотрудничества с зарубежными коллегами разработаны учебные программы, позволяющие повысить квалификацию управляющих кадров и эффективность маркетинговых вложений предприятия.

Предлагаем курсы на английском и русском языках:

CIM Professional Diploma Marketing

CIM Professional Diploma Marketing — международная программа. Обучение ведется на английском языке. Программа состоит из трех модулей и рассчитана на 108 учебных часов. Обучение длится один год и начинается 28.01.2017 года.

По окончании курса выдается международный диплом 6-го уровня.

Для зачисления на курс необходим диплом от бакалавра и выше, большой опыт в сфере маркетинга — не менее трех лет. Программа рассчитана на руководителей предприятий, отделов и директоров по маркетингу.

Профессиональный диплом по маркетингу

Профессиональный диплом по маркетингу — курс, обучающий построению маркетинговой стратегии компании. Ведется на русском языке.

Начало обучения: 31.03.2017.

Для зачисления необходимы опыт работы в маркетинге не менее 2-х лет и наличие высшего образования;

Маркетинг-профессионал

Маркетинг-профессионал — курс, рассказывающий о маркетинговых исследованиях, планировании и коммуникациях, подходит для повышения квалификации и получения профессиональных знаний в сфере маркетинга.

Состоит из 5-ти сессий, 48 учебных часов и дистанционного обучения.

Программа подойдет для студентов и выпускников учебных заведений и специалистов смежных областей.

Основные маркетинговые концепции

Основные маркетинговые концепции — дистанционный курс (онлайн обучение маркетингу), обучающий основам взаимодействия с клиентами и базовым принципам маркетинга.

Начало занятий: 13.04.2017

Учебный центр ИПМ — проводник в мире маркетинга

Учебный центр подходит к вопросам продвижения со всей ответственностью. Для руководителей и сотрудников крупных и средних предприятий необходимы курсы маркетинга и рекламы. Институт ИПМ помогает компаниям развиваться, повышать узнаваемость и увеличивать продажи.

Специалисты, прошедшие курсы маркетинга, способны управлять рекламными кампаниями, разрабатывать стратегии продвижения и составлять долгосрочные эффективные планы развития организации.