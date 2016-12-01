Обучение в автошколе: основательный подход к выбору заведения

Компетентное поведение на трассе, доскональное знание правил дорожного движения, исключение аварийных ситуаций, владение навыками ремонта автомобиля способствуют безопасности водителя и пассажиров. К выбору учреждения, специалисты которого будут обучать вас вождению, необходимо подойти ответственно, так как от качества полученных знаний зависит то, каким водителем вы станете после учебы. Как выбрать автошколу и на что обращать внимание?

Выбор автошколы по рейтингу

Ошибочно опираться на качество преподавания в зависимости от оттого, сдает экзамен обучающийся автолюбитель с первого раза или с десятого. Рейтинг составляется по факту получения водительских прав с первого раза. Следует учитывать, что даже самому способному ученику может понадобиться переэкзаменовка. На результат влияют не только полученные знания и уровень обучения, но и психологический фактор, страх перед комиссией, погодные условия. Теоретические вопросы обычно не составляют труда, а сдача теста на вождение с первого раза не является показателем того, что перед экзаменатором профессиональный асс-водитель.

Индивидуальный подход к обучению вождению

Как выбрать автошколу, если есть боязнь дороги вызывает стрессовое состояние? Необучаемых учеников не бывает, профессиональный коллектив преподавателей - это не только квалифицированные специалисты, знающие, как научить, но и люди, обладающие навыками психолога. Индивидуальный подход - залог успеха! Вы платите деньги, рассчитывая получить качественные знания, поэтому в случае хамства, некорректного отношения или безалаберности со стороны куратора, вы в любой момент может обратиться к руководству и сменить учителя.

Можно ли научиться водить самостоятельно по обучающим программам?

Мультимедийное сопровождение, визуальная демонстрация учебного материала - теоретические факторы, дополняющие практику и живое общение «ученик-учитель». Преподаватель во время занятий преподносит материал в запоминающейся форме – наглядно показывает аварийные ситуации, схемы дорожного движения. Стоит ли выбирать и обучаться в автошколе, если имеются персональные обучающие диски? Ответ однозначный: серьезное умение управлять авто влияет на вашу жизнь и безопасность на дороге. Вместо бездушной машины отдайте предпочтение опытному наставнику.

Советы при выборе автошколы

Как выбрать автошколу, чтобы быстрее пройти адаптацию и получить долгожданные права? Отталкивайтесь от следующих моментов:

удобное месторасположение учебного заведения;

умеренные и адекватные цены на услуги;

качество преподавательского состава (опыт, соответствующее образование и отзывы обучающихся людей);

наличие автопарка с различными марками машин;

наличие автотренажеров, облегчающих обучение на курсах, наличие эстакады;

длительность обучения и время проведения занятий.

Задача коллектива автошколы воспитать и обучить грамотного, законопослушного водителя, который своим умением владеть машиной не станет причиной ДТП. Если вы пока не приобрели авто, но планируете это сделать – выбирайте время на учебу, ориентируйтесь на общественное мнение, отзывы, советы знакомых. Готовьте себя и морально, и практически, и теоретически к получению прав на вождение, проходя обучающий курс в автошколе!

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