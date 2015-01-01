Договор сдачи квартиры в аренду: мифы и ошибки арендатора с юридической стороны

Для людей, не имеющих собственное жилье и возможность взять ипотеку, аренда жилья является выходом обеспечить себе отдельный уголок.

К аренде квартиры или дома стоит подойти с осторожностью и юридически грамотно, как минимум нужно заключить типовой договор сдачи квартиры в аренду.

Для этого ознакомьтесь с основными юридическими ошибками арендаторов, а также с мифами, существующими на арендаторском рынке.

Почему нужно заключить договор аренды жилого помещения

Прежде всего, с осторожностью отнеситесь к предложениям арендодателей по сдаче жилья без оформления договора. Часто представители предложения на этом рынке объясняют это нехваткой времени, необходимостью уплаты налога, который способствует увеличению цены на аренду. Ни в коем случае не соглашайтесь.

Лучше переплатить и потратить время на подписание необходимых бумаг. Ведь в случае нарушения договоренностей арендодателя, вы не сможете ни отстоять свои права, ни пожаловаться в суд.

Юридически грамотный договор аренды квартиры с подписями обеих сторон послужит гарантом вашей безопасности и спокойствия. Арендодатель не сможет просто так выселить вас из съемного жилья без нарушения вами условий договора.

Также в документе указывается стоимость ежемесячной оплаты объекта и обговорено, кто будет осуществлять оплату коммунальных платежей и других услуг. Кроме того, обязателен к указанию в договоре срок аренды, который затем можно продлить.

Образец подобного договора можно найти в интернет журнале, http://realty-u.ru/ , можно обратиться и в Реестр сделок с недвижимым имуществом.

Следующей возможной проблемой при аренде жилья, является ситуация, когда ваш арендодатель заявляет вам, что срочно продает квартиру и просит вас съехать.

Здесь вы и можете рассчитывать на Договор аренды. Он даст право обратиться в суд, и в случае, если Договор не был нарушен вами, основания для выселения отсутствуют.

Однако, по обоюдному согласию сторон, вы можете договориться о выплате вам компенсации и последующему расторжению договора. Раньше указанного в договоре срока вас выселить не имеют права без вашего согласия.

Полезные рекомендации

Перейдем к основным аспектам, на которые арендатор должен обратить внимание.

Во-первых, обязательно ознакомьтесь с документами, указывающими на собственность арендодателя на данный недвижимый объект и наличие регистрации в Едином Государственном реестре.

Во-вторых, при оплате квартиры или дома, берите расписку с указанием суммы и срока оплаты.

И, в-третьих, сфотографируйте жилье, которое собираетесь снимать в момент заключения договора. Составьте Опись объекта, обратите внимание при этом на состояние сантехники.

Следуя нашим советам, вы сохраните своё душевное спокойствие.