Бойлер косвенного типа - особенность, конструктивные особенности и выбор устройства

В ассортименте магазина теплового и обогревательного оборудования можно встретить бойлера косвенного нагрева. Его главное отличие от других бойлеров заключается в отсутствии нагревательного элемента. Тепловую энергию он получает благодаря солнечным батареям, газовым и электрическим котлам, либо центральному отоплению.

В чем выражен постоянно растущий интерес к бойлерам косвенного нагрева

Разнообразие газовых и электрических котлов огромное. Кажется зачем присматривать бойлер косвенного нагрева, если можно обзавестись проверенным временем классическим оборудованием. Причина проста - экономия электрической и газовой энергии, которая дорожает из года в год. Такая экономия не скажется отрицательно на качестве обогрева воды.

Конструктивные особенности

Наиболее распространенная форма косвенных бойлеров - цилиндрическая. Некоторые производители выпускают оборудование и прямоугольной формы. Вне зависимости от нее, бойлер состоит из:

металлического корпуса;

бака из металла;

термометра;

теплоизоляции;

теплообменника;

магниевого анода.

Так как корпус находится в помещении, то отсутствуют факторы, которые могут привести к появлению коррозии на поверхности. Поэтому он покрыт лишь слоем краски, придающей изделию презентабельный вид. Недорогие модели бойлеров косвенного нагрева оснащены баками из нержавейки. Более дорогостоящие оснащены этим компонентом из меди, либо алюминия.

Термометр предназначен для контроля нагрева. Что касается теплоизоляции, то ее назначение заключается в минимизации тепловых потерь. При достаточном количестве теплоизоляционного слоя удается снизить теплопотери в пределах 3-х градусов сутки. Теплообменник или змеевик - это труба изогнутой формы, которая прогревает жидкость полученным теплом. Теплообменники изготавливают из меди и латуни. Если внутри бака отсутствовал бы магниевый анод, то очень быстро внутренняя поверхность покрылась бы слоем коррозии. Именно анод будет забирать на себя все реакции электрохимического типа. Кстати говоря, он имеет более меньший срок службы, чем остальные детали оборудования. Поэтому, стараться раз в год осматривать его. Если магниевый анод основательно изношен, то поменять элемент в короткие сроки.

Выбор бойлера

Чтобы выбрать бойлер требуется принять во внимание мощность отопительной системы. Если она будет недостаточной для купленного оборудования, то не удастся нагревать температуру воды до комфортной. В остальном положиться на производителя. Если он известный и популярный, то смело приобретать продукцию его производства.