Покупка квартиры и ипотечное кредитование

Стоит ли брать ипотеку? – вот основной вопрос клиента банка, который мечтает о собственном жилье. Ипотека имеет свои плюсы и минусы. В одном случае она может стать источником выгоды, а в другом – принести нескончаемый список проблем.

Ипотечный кредит чаще всего берут не от избытка денежных средств, а с целью обзавестись ими. Чаще всего займ в банке берут в том случае, когда для сделки недостаточно финансов. Вы решаете проблему с точки зрения финансов, но не стоит забывать, что настанет срок платить по счетам. В чем заключаются основные минусы ипотеки?

Высокая цена. Ключевая проблема кредитования в такой стране, как Беларусь – высокая стоимость займа. Государство систематично принимает меры по снижению ставок ипотеки. Расценки действительно систематично снижаются, но с европейскими кредитами в 4% годовых, сравнивать наши условия не приходится. По данным рынка недвижимости ипотеку могут себе позволить не больше 10% белорусов.

Срок выплаты. Как правило, ипотека заключается на срок до 50 лет. На протяжении всего времени необходимо производить выплаты. Из-за большой суммы платежа, многие лишают себя простых вещей в пользу экономии средств, в надежде как можно быстрее рассчитаться с банком.

Квартира и постоянный риск. Пятая часть заемщиков имеет стабильные проблемы с ипотечными выплатами. В большинстве своем человек покупает квартиру во времена стабильности, но жизни свойственно меняться, от потери работы никто не застрахован. Беларусь не смогла выдержать последних серьезных изменений в сфере экономики, поэтому и в этой стране наблюдается спад производства, а также кризис экономического сектора. Если вы не сможете выплачивать жилье, банк изымает недвижимость с целью продажи для погашения задолженности.

Сложности с оформлением. Ипотека всегда связана с получением крупной суммы кредита, но эта услуга доступна не каждому. Для получения средств необходимо иметь стабильную платежеспособность, собрать пакет документов и пройти банковскую проверку на пригодность. Эта процедура требует большого количества времени и финансовых вложений.

Ипотека и ее плюсы

Квартирный вопрос решен. Получая кредит на покупку квартиры, вы раз и навсегда решаете столь остро стоящий жилищный вопрос. Это важнейшее преимущество ипотеки. Вы конечно можете на протяжении всей жизни снимать квартиру, но оплата не дает никаких гарантий на будущее. Также у вас есть возможность копить деньги на покупку квартиру, но цены настолько нестабильны, что назвать это занятие результативным сложно.

Чистая экономия. Не многие знают, что при оформлении кредита можно сэкономить часть средств. Этот вариант подойдет людям, попадающим под спец категории заемщиков (молодая семья, военнослужащий и т.д.) – им предусмотрены льготы в виде сниженной процентной ставки, или субсидии на часть от суммы выплат. Кроме того можно внести часть суммы за счет материнского капитала. А для того чтобы изучить спрос и предложение на рынке недвижимости стоит использовать бесплатные объявления Беларуси.

Инвестиции. Приобретая квартиру в кредит, вы сохраняете средства, как свои, так и заемные. Хорошая недвижимость не теряет в цене с течением времени, и может быть выгодно продана спустя время.

В результате хотелось бы сказать, что ипотека в такой стране, как Беларусь, имеет ряд негативных сторон. Однако это практически единственный вариант купить квартиру за короткий срок. Поэтому вся суть ипотеки сводиться к простому вопросу: смогу ли я платить банку за проживание в своей квартире?