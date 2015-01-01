Успешный кейс перевода сайта от Минской организации

Наша компания уже на протяжении 10 лет занимается изготовлением нишевых продуктов, реализуемых на отечественном рынке. С недавних пор нашими акционерами было принято решение об увеличении производственных мощностей, а также осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Учитывая важность влияния языка на решение о заказе товара или услуги, первым шагом стал поиск профессиональной компании, осуществляющей качественный перевод сайта на английский и испанский язык. Проанализировав преимущества и недостатки нескольких компаний, а также ознакомившись с многочисленными отзывами клиентов, было принято решение о сотрудничестве с Минским областным бюро переводов. Данный выбор был сделан благодаря профессионализму компании, большому опыту работы, а также положительным отзывам от компаний, заказавших у них данную услугу.

Успешное выполнение всех требований и поставленных задач

Глобализация онлайнового маркетинга играет большую роль в сфере привлечения новых клиентов. Поскольку сайт является визитной карточкой, а также площадкой, где клиент имеет возможность ознакомиться с продукцией производителя, перевод сайта является одним из главных критериев, необходимых для привлечения мировой аудитории и предоставлении достоверной информации потребителю об условиях и преимуществах сотрудничества с нами. Кроме того, это необходимо также для качественного продвижения продукции в сети интернет.

После заключения договора с Минским областным бюро переводов, компания быстро, качественно и в срок выполнила все поставленные задачи, обеспечив грамотный и успешный перевод всех страниц на английский и испанский язык. Стоит отдельно отметить о качестве выполненного перевода технической части каждой страницы. Именно эти элементы являются важнейшим аспектом для продвижения сайта, поэтому перевод сайта был выполнен максимально тщательно опытным переводчиком с соответствующим образованием.

Особенности и преимущества перевода

Стоит также отметить о квалификации переводчиков, которые не только осведомлены о важности грамотного перевода для бизнеса, но и понимают все необходимые нюансы для продуктивной работы сайта:

общий перевод текста, опубликованного на сайте;

качественный перевод меню, разделов, категорий и подкатегорий сайта;

перевод технической части;

при необходимости перевод статей, блога и новостей.

Итоги сотрудничества

Подводя итоги, стоит отметить о результатах, полученных после завершения всех работ на сайте. Кроме функциональных возможностей, которые были получены в связи с добавлением двух языков, нашей компанией было выявлено ряд преимуществ, среди которых мы выделили:

1. Большой объём качественно выполненных работ по доступной стоимости;

2. Глобальное привлечение новой аудитории с разных уголков мира, а также повышенный интерес со стороны инвесторов и потенциальных клиентов;

3. Обеспечение гарантии надёжности и профессионализма нашей компании как за рубежом, так и на отечественном рынке;

4. Открытие новых возможностей для дальнейшего развития компании на международном рынке и многое другое.

Таким образом, потраченные денежные средства и время стали выгодной инвестицией, необходимой для дальнейшего продвижения изготовляемой продукции, а также увеличения продаж на отечественном и международном рынке. Мы получили новых иностранных клиентов, что также являлось одной из задач, поставленных перед нами. Все это стало возможным благодаря слаженной работе, профессионализму и опыту Минского областного бюро переводов.