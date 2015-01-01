Все, что нужно знать о газовых котлах для удачного приобретения оборудования

Если дом подключен к газовой магистрали, то вопрос с отоплением решается просто. Собственник приобретает газовый котел, подключает его к системе отопления и источнику голубого топлива, и после этого обеспечивает жилище тепловой энергией. Разобравшись с тем, какое устройство более целесообразно задействовать для обогрева, при наличии источника голубого топлива, и в основах монтажа, стоит заострить внимание на моментах, которые помогут выбрать газовый котел.



Вкратце о преимуществах газовых котлов



Подавляющее количество владельцев частных домов, подключившихся к газу, выбирают именно газовые котлы и это связано с целым рядом причин, а точнее говоря, с преимуществами оборудования. Первое из них - это дешевизна энергоносителя. Что касается остальных, то это высокий КПД, быстрый прогрев пространства и долгий срок службы.



Какой мощностью должен обладать котел



Если жилище имеет квадратуру до 50 кв.м., то присматривают модель маломощного типа. Ее мощность варьирует в пределах от 5 до 70 кВт. У моделей средней и высокой мощности этот параметр достигает несколько сотен киловатт. Для обогрева жилища стандартной планировки подбирается котел из расчета 100 Вт. на обогрев 10 кв.м. Лучше взять с запасом, если потолки высокие, либо дом расположен в том регионе, где зимы отличаются особой суровостью.



Когда есть потребность и в горячем водоснабжении



Если централизованное отопление отсутствует, то и в 95% случаях горячее водоснабжение также не порадует своим наличием. Возможно, что в такой ситуации будет полезно купить газовый двухконтурный котел, который обеспечит еще и горячим водоснабжением, Таким образом, колонка автоматически удаляется из списка покупок. В других ситуациях выручит рядовая одноконтурная модель.



Уровень шума



Когда жилище обладает большой площадью, и котел находится далеко от спальни и зала, то вряд ли шум от его работы будет слышен жильцам. В иной ситуации он явно будет докучать и испортит уют домочадцев. В наше время появились котлы с атмосферными горелками, которые менее шумные, чем вентиляционные. Обязательно уточнить тип горелки перед покупкой, чтобы не привыкать ночью к вновь появившимся звукам.



Из какого материала изготовлен теплообменник



Внутри котлов установлены теплообменники, и они могут быть:



- чугунными;

- медными;

- стальными.



Наиболее долговечные - изделия из чугуна, но они быстро разрушатся при перепадах температуры. Медные считаются дорогими, но с природной защитой от коррозии. Стальные теплообменники дешевые, но уже через 10 лет на их поверхности может начать развиваться коррозия.