Многие занимаются разведением кроликов для себя, для удовольствия. Но как говорится в шутке, которую, наверное, знают все: кролики – это не только ценный мех, но и мясо. Конечно, те кто занимается уже давно разведением кроликов и всерьез, тот уже может знать, какие породы кроликов лучше всего подходят на мясо, а какие можно разводить для продажи, для людей, на мех. Если же вы пока только начинаете свой путь в разведении кроликов, то можно зайти на сайт http://krolikovod.by/, где вы можете изучать всю подробную информацию об разведении кроликов. Также вы можете там купить кролика для разведения и начать свое дело. Все начинает с одного-двух кроликов, а дальше вы наберётесь опыта и в скором времени сможете разводить кроликов на мясо.