Частные фонды

Современная экономика не стоит на месте – развивается так же, как и современные технологии. Все идет в ногу со временем: так появляются новые возможности зарабатывания денег, есть что отложить, так сказать, «на черный день», а также появляются новые инвестиционные проекты, которые могут не только помочь развиваться «стратапам», но и помогают людям формировать фонды, с помощью которых можно обеспечить себе старость, либо же фонды, с помощью которых можно профинансировать какие-то мероприятия и заняться благотворительностью.