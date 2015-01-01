Развал-схождение - для чего нужно делать

Для чего вашему авто настраивать развал-схождение?

Это повышает устойчивость;

управляемость, маневренность улучшается, отсутствуют заносы;

экономия топлива и увеличение жизнедеятельности шин.

Кастер стабилизирует передние колеса по направлению перемещения машины по прямой линии. Если он нарушен (деформирован при ударе), происходит искажение балки или нижнего рычага подвесок.

Угол развала колес определяет верную постановку колес во время движения, когда работает подвеска.

Схождение колес определяет их верную постановку на разной скорости и во время поворота авто.

Давление в колесе. Если давление невысокое, управляемость авто хуже, а тормозной путь может быть увеличен. Внешние кромки быстро изнашиваются, а при скоростном повороте можно потерять дисковые покрышки. Если же давление слишком высокое, сцепление с дорогой хуже, устойчивость во время торможения также плохая. Тормозной путь удлиняется, происходит износ по средней кромке и чувствуется плохая управляемость. Кроме того, существует вероятность взрыва шины при наезде на ямку.

Во время поездки руль установлен криво. Когда руль наклоняется и уводится в сторону, следует первоначально отыскать причину этого, а потом уже искать правильное положение руля.

Если во время торможения авто уводит по сторонам, происходит проверка тормозной системы. Классический случай тому – завоздушенная тормозная система, поломки в цилиндре или различие в установлении колес под заданным углом.

После операции развал-схождения авто начало уводить по сторонам? Сделайте рокировку передних колес. Если увод начнется в другом направлении, беда в резине. Переднее колесо следует надеть задом наперед, внутренняя сторона тогда будет внешней. Если резина направленная – поменять местами с задней и найти пару. Причиной также может быть дисбаланс колес, не выявленные неисправности ходовой, либо регулировка проводилась для одной передней оси (следует отрегулировать заднюю ось).

Если увод начался после регулировки, самая вероятная причина в резине. Неправильный угол развала был уравновешен уводом, создаваемым резиной. Устранилась проблема – выявился и увод.

Сегодня важно правильно выбрать станцию технического обслуживания для регулировки развала-схождения . Обязательно обратите внимание на оборудование, на котором работают специалисты, ведь от этого зависит не только Ваш кошелек, но и безопасность при движении.