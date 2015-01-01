Поисковые системы собирают пользовательские данные

Жизнь современных людей без поисковых систем просто невозможно представить. Они исполняют роль библиотек и библиотекарей, близких друзей, родителей, наставников и профессоров - то есть всех тех людей, к кому вы могли бы обратиться с каким-либо вопросом.

Лидером, разумеется, является Google - он занимает почти 76% мирового рынка. На втором месте - Bing с 8,3%. Потом идет Baidu с 7,5% и, наконец, Yahoo с 6,6%. В России 57,6% местного рынка занимает Яндекс.

Каждый раз, когда мы что-то ищем, когда у нас появляется интересная идея или личный вопрос, мы прежде всего обращаемся к поисковым системам. Они знают о нас все - все наши истории и секреты. И если они захотят собирать информацию о каждом нашем поисковом запросе, то эта информация даст им большую власть.

Именно поэтому все крупные поисковые системы стремятся собрать о вас как можно больше информации. Какой бы поисковик вы не использовали - Google, Yahoo, Baidu, Bing или Яндекс - будьте уверены, что за вами следят. Ваш IP-адрес будет вычислен, а история ваших поисковых запросов - сохранена.

Google и другие поисковые системы в состоянии собрать на вас удивительно точное досье, чтобы показывать интересную именно вам рекламу, или чтобы использовать эти данные для других предоставляемых услуг.

Больше всего данных, по-видимому, собирает Google. Речь идет не только об истории вашего браузера и поисковых запросах. В 2013 году компания Google призналась в использовании машин Street View (с помощью которых осуществляется панорамное фотографирование городских улиц) для перехвата соединений wi-fi в домах людей и кражи имен пользователей, паролей и другой важной информации.

Популярные поисковые системы участвуют и в других сомнительных видах деятельности, доказывая справедливость главного экономического закона: "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Нельзя рассчитывать что-либо получить, не дав что-нибудь в замен. В данном случае мы меняем нашу личную безопасность на такие бесплатные вещи, как интернет-браузеры, мобильные операционные системы, почтовые программы, поисковые системы, социальные сети и т. д.

Однако существуют менее популярные поисковые системы, которые уважают ваше право на личную жизнь. В качестве примера можно назвать Ixquick/StartPage. Но самым известным и доверяемым является DuckDuckGo.

DuckDuckGo не хранит никакую личную информацию. Эта поисковая система не использует cookie, с помощью которых вас можно вычислить, а также удаляет со своих серверов информацию о клиентских приложениях и IP-адресах. Это значит, что система не может сопоставлять поисковые запросы друг с другом. Более того, она даже не знает, с какого именно компьютера поступил тот или иной запрос.

Эта поисковая система имеет такое же простое оформление, как и у домашней страницы Google. Но результаты поиска, разумеется, будут другими. На результаты, подобранные согласно вашим интересам, рассчитывать тоже не стоит.

А если вы хотите еще большей защиты, можете использовать VPN (виртуальные частные сети), такие как HideMyAss VPN PRO. Они сделают ваше пребывание в Сети полностью анонимным (смотрите по этой ссылке: HideMyAss Coupon). HideMyAss шифрует исходящий от вас трафик и направляет его через тот сервер, который вы выберете. Таким образом, создается впечатление, что вы подключились к Интернету в той стране, где находится сервер, а не в той стране, в которой вы живете.

Совмещая VPN с DuckDuckGo или другой похожей поисковой системой, вы будете чувствовать себя в Интернете в полной безопасности.