Почему люди выбирают шкафы-купе

В качестве мебели для хранения своих вещей все больше людей сегодня отдают предпочтение шкафу - купе. Такая тенденция заставляет задуматься: "Чем же он так хорош?" Давайте выясним, какие выгодные характеристики привлекают обладателей таких шкафов и на что стоит обратить внимание при выборе.

Неоспоримые преимущественные качества

Выбирая и покупая мебель, обычно люди руководствуются их предназначением и функциональными качествами. Всем хочется, чтобы новый предмет интерьера прекрасно вписался во внутренний дизайн интерьера. С этими и другими задачами прекрасно справится шкаф-купе, который обладает рядом преимущественных качеств.

Неопровержимые достоинства шкафа-купе:

Многофункциональность. Внутреннее пространство шкафа-купе напоминает отдельную гардеробную комнату. Здесь вы можете встретить все: полки для вещей, огромные отсеки для хранения объемных предметов, выдвижные ящики и скользящие корзины, лотки, штанги, пантографы, гладильные доски и другие комплектующие. Такая мебель позволяет хранить большую часть ваших вещей. Рациональное хранение. Пожалуй одним из основных качеств можно считать его способность разумно и в полной мере использовать свободный участок комнаты, квартиры, дома. Благодаря особенностям его конструкции можно использовать всю площадь – от пола до потолка. Экономия пространства. При выполнении шкафа-купе под заказ вы можете сами выбрать его удобное месторасположение. Это позволит сэкономить значительную часть комнаты, что особенно актуально для небольшого помещения. Раздвижная система дверей позволяет избежать потребности "мертвой зоны", необходимой для распашных шкафов. Эстетичный вид. Разнообразие выбора материалов и отделок, используемых в изготовлении, позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Прочность. Вспомните, сколько неудобств доставляют вечно скрипящие и болтающиеся петли, сломанные крепежи, болтающиеся ручки... Шкаф-купе позволит забыть это все, как страшный сон. Достаточно выбрать качественную раздвижную систему, заботиться о колесиках и периодически избавляться от пыли в полозьях. Демократичная цена. Шкаф-купе способен заменить 2, а то и 3 обычных шкафа. Поэтому не стоит даже задумываться над тем, стоит ли тратить деньги на его приобретение. Тем более сейчас есть огромное множество вариантов дизайна, позволяющих немного сэкономить на материалах (отсутствие задних, а иногда и боковых стенок при монтировании в нишу). Классический вариант обычного шкафа таких размеров обойдется вам гораздо дороже.

На что следует обратить внимание при выборе

Прежде чем приобрести любую затратную вещь, следует изучить ее особенности и рекомендации специалистов. Это позволит совершить разумный выбор и не жалеть потом о своей покупке.

Итак, от чего же следует отталкиваться при выборе модели. Практические рекомендации:

форма, размеры и дизайн – зависят от вида комнаты для его размещения, интерьера помещения, свободного пространства);

механизм движения дверей: роликовый (дешевле, но менее надежно) или монорельсовый (дороже, но надежнее);

вид профиля раздвижной системы: стальной (дешевле, но более шумно и менее эстетично) или алюминиевый (дороже, но бесшумно и аккуратно);

материал колесиков: пластиковые, с тефлоновым покрытием или металлические (лучше выбрать последние);

ширина створок – оптимальной считается 100-120 см, более широкие дверцы будут неудобны в использовании;

материал и оформление дверей – в зависимости от ваших финансовых возможностей и особенностей дизайна интерьера вы можете выбрать отделку дверей: бамбук, шпон, ротанг, зеркала, матовое стекло или пескоструй и др.);

внутреннее наполнение – в зависимости от ваших потребностей и размеров модели);

компания - производитель – обратите внимание на опыт работы, качество материалов и гарантию.

Как видите, шкаф-купе - незаменимый помощник в хранении ваших вещей и экономии свободного пространства.