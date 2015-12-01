Как выбрать идеальные кухонные стулья

Комфортная обстановка на кухне зависит не только лишь от качества ремонта и оригинальности дизайна, но и от красивой мебели, в том числе, стульев. Однако выбор правильных стульев для кухни – весьма непростая задача, потому как приходится учитывать множество факторов.

Что нужно учесть при выборе стульев

Есть несколько моментов, которые стоит иметь в виду при выборе кухонных стульев:

Высота стола. Самое комфортное расстояние между сиденьем и крышкой стола – от 20 до 30 см. Размер кухни. Стулья должны гармонично вписаться в общую площадь кухни. Например, если кухня маленькая, то и стулья не должны быть массивными и громоздкими. Общий стиль помещения. Стулья не должны выбиваться из общего стиля кухни, хотя нет необходимости покупать стулья точно такого же цвета или из такого же материала, что и стол. Будьте креативны! К примеру, если на кухне уже много дерева, не бойтесь «разбавить» его металлическими табуретами или пластиковыми стульчиками. Удобство и практичность. Вы можете выбрать мягкие или жесткие стулья, модели с моющейся обивкой или без нее, раскладные или стационарные варианты – все зависит от того, сколько времени вы собираетесь проводить на кухне, и насколько важен для вас комфорт. Материал изготовления: пластик (такие стулья удобно штабелировать, они легкие и недорогие);

металл (прочный и надежный вариант, примеры моделей представлены здесь);

дерево (в том или ином исполнении подходит практически любой кухне, примеры моделей можете посмотреть тут);

сочетание разных материалов.

Виды стульев

Производители кухонной мебели предлагают самые разные виды кухонных стульев, но основные типы следующие:

складные (прекрасный вариант для маленькой кухни; можно быстро и просто собрать и убрать в кладовую или на балкон по необходимости);

барные (подходит для кухни, где есть барная стойка или высокий стол);

стандартные (для средней и просторной кухни; самые комфортные, т.к. в данном случае упор делается не на эргономичность, а именно на удобство);

табуреты (подойдет для небольшой кухни).

Стоимость стульев

На стоимость стульев влияет множество факторов. В первую очередь, это материал изготовления. Массив — наиболее дорогостоящий материал, правда, лишь тогда, когда применяются ценные породы дерева. К примеру, стулья из сосны могут быть вполне недорогими. Во-вторых, на цену товара влияет дизайн: особенности конструкции, наличие украшений, варианты изготовления ножек, материал обивки, вариант окрашивания и пр. И, наконец, если вы собираетесь приобрести элитные дизайнерские стулья необычной формы или из необычного материала, стоит приготовиться к большим тратам, но такая мебель непременно станет самым интересным объектом на кухне!