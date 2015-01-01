Обзор автомобиля Volkswagen Polo sedan new

Компания Фольксваген представила обновленную версию одной из самых популярных моделей в нашей стране. Продажи Volkswagen Polo sedan new стартовали в июне месяце текущего года в автосалонах официальных представителей. Немецкий автоконцерн не только произвел модернизацию машины, но и увеличил гарантийные сроки.





Автомобили под маркой Поло производитель выпускает, начиная с 1975 года, в настоящее время на рынке представлен уже пятая серия популярной модели. Volkswagen Polo sedan new выпускается в кузове седан с особой схемой остекления: в задней стойке предусмотрено небольшое окошко.



Обновленный Фольксваген Поло в Беларуси



Вниманию читателя предлагается обзор рейсталинговой модели исполненного в фирменном стиле. Фольксваген Поло седан нью 2015 года доработан с учетом опыта эксплуатации предыдущих версии в нашей стране:





• Машина получила новую подвеску с удлиненными и усиленными пружинами, что позволило увеличить с до 170 мм.



• Обновленный Polo спроектирован на платформе А05, которая по совместительству является базой для Seat Ibiza и Audi A1.



• В развивающиеся страны модель поставляется под маркой Classic, а в Индии продается под названием Vento.



• В Российской Федерации модель выпускается на заводе компании в Калуге, где на сборку одного автомобиля затрачиваются чуть более трех часов.



• Три года назад объемы продаж данной модели превысили аналогичные показатели у таких марок, как Jetta http://www.volkswagen.by/be/models/Jetta.html и Tiguan http://www.volkswagen.by/be/models/Tiguan.html.





Этому способствовали приемлемая цена автомобиля и высокие технические характеристики. Не последнюю роль сыграли и результаты краш-теста в 2011 году, когда машина получила максимально возможную оценку.



Особенности рестайлингового Volkswagen Polo sedan new



Концепция дизайна для данного автомобиля разработана и привлечение лучших специалистов компании. На представленных во время презентации фото можно оценить необычную стилистику Фольксваген Поло седан. Экстерьер машины имеет характерные формы с плавными горизонтальными линиями и гармоничной формой.





Конструкторы уделили большое внимание повышению уровня комфорта и качества отделки салона. Интерьер выдержан в классической для данного производителя стилистике с большим количеством удобных опций. Водительское место оборудовано многофункциональным рулем и электронной приборной панелью.



Технические характеристики автомобиля



Volkswagen Polo sedan new поступил в продажу и покупатели имеют возможность произвести тест-драйв. Применение экономичных силовых агрегатов с рабочим объемом, позволило снизить расход топлива до 4,1 литра на 100 км пробега. При этом динамические характеристики модели остаются на довольно высоком уровне, разгон до 100 км/ч с места осуществляется за 10,5 секунды.





Объем багажника после рестайлинга увеличен до 460 литров, а складывающиеся спинки заднего ряда сидений, повышают вместительность салона до 976 литров. Машина заслужила самые восторженные отзывы от первых владельцев. Volkswagen Polo sedan new рассчитан на семейные пары и молодых людей ведущих активный образ жизни.