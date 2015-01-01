Особенности выбора винного шкафа

Прежде, чем купить винный шкаф на sila.by, задумайтесь, какая именно модель больше всего соответствует вашим целям? Ассортимент изделий различен по множеству признаков: общая функциональность, вариант охлаждения, стоимость, дизайн и т.д. Он могут стать не только практичным дополнением, но и настоящим украшением интерьера кухни.

Ассортимент и особенности по методу применения

По способу использования винный шкаф будет относиться к одному из следующих видов:

Домашний. Традиционное решение, стоимость наиболее доступная, управление – максимально понятное. Обычно речь не идет о встраиваемых термоэлектрических или компрессорных моделях. Конструкции более простые и, соответственно, несложные в ремонте;

Встраиваемый в нишу. Такие винные шкафы используют для установки в кухонную мебель, расположенную на высоте. Если вы собираетесь приобрести такое изделие, то учтите, что планировать его монтаж нужно еще при проектировании кухни;

Встраиваемый под столешницу. Изделия обладают компактными размерами и наиболее практичны. Такой вариант винных шкафов имеет только компрессорный тип, высота изделия – не более 90 сантиметров. Вы можете подобрать узкую модель, предназначенную для одного ряда бутылок. Если у вас малогабаритная кухня – такое решение будет оптимальным;

Для ресторанов. Стоимость может быть невысока. Основное отличие – максимальная вместимость. Наличие замка на дверце – обязательное условие;

Для длительного хранения. Цены на техники самые высокие. У шкафа может быть до 3 зон охлаждения, вместительность может составлять до 180-200 ёмкостей.

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Мульти или монотемпературный винный шкаф?

Прежде, чем ответить на этом вопрос, подумайте, как долго вы будете хранить напитки перед подачей к столу? Если вы хотите хранить вино не столь продолжительный срок, выбирайте мультитемпературныемодели. У каждой полочки будет разный режим температуры, и вы сможете варьировать сроки сохранности. У самых популярных конструкций 2-3 зоны охлаждения.



Монотемпературный винный шкаф можно сравнить с настоящим миниатюрным погребом. Оборудование способно равномерно распределять вентиляцию и температуру внутри. В таком хранилище даже самый ценный напиток не утратит своего аромата и вкусовых свойств на протяжении множества десятилетий (температура внутри 4° C - 16° C).