Особенности выбора винного шкафа

Прежде, чем купить винный шкаф на sila.by, задумайтесь, какая именно модель больше всего соответствует вашим целям? Ассортимент изделий различен по множеству признаков: общая функциональность, вариант охлаждения, стоимость, дизайн и т.д. Он могут стать не только практичным дополнением, но и настоящим украшением интерьера кухни.
По способу использования винный шкаф будет относиться к одному из следующих видов:
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Прежде, чем ответить на этом вопрос, подумайте, как долго вы будете хранить напитки перед подачей к столу? Если вы хотите хранить вино не столь продолжительный срок, выбирайте мультитемпературныемодели. У каждой полочки будет разный режим температуры, и вы сможете варьировать сроки сохранности. У самых популярных конструкций 2-3 зоны охлаждения.
Монотемпературный винный шкаф можно сравнить с настоящим миниатюрным погребом. Оборудование способно равномерно распределять вентиляцию и температуру внутри. В таком хранилище даже самый ценный напиток не утратит своего аромата и вкусовых свойств на протяжении множества десятилетий (температура внутри 4° C - 16° C).