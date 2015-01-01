Чем порадует акриловая ванна своего будущего владельца

Старая чугунная ванна совершенно перестала удовлетворять как своим внешним видом, так и функциональностью жителей дома или квартиры. Появилось желание заменить ее на более современную конструкцию. Как раз таковой является акриловая ванна, впервые появившаяся в европейских странах и ныне набирающая популярность на территории нашего государства.



Что же такое акрил



Ко всему новому жители нашей страны относятся с подозрением. В том числе и к ваннам из акрила. Увидев белоснежные конструкции, многие начинают интересоваться их надежностью, сроком службы и присущими качествами. Для начала нужно сказать, что собой представляет акрил. Это синтетический материал, а точнее полимер, которому придается любая форма в результате термического воздействия. Полимерный корпус из акрила не такой прочный, как хотелось бы этого. Чтобы ванна из полимера смогла выдерживать возлагаемые на нее нагрузки, происходит армирование поверхности путем нанесения следующих материалов:



- эпоксидной смолы;

- стекловолокна;

- металлической сетки.



Плюсы акриловых ванн



Первым преимуществом акриловой ванны является ее долгий срок службы. При грамотном монтаже и уходе конструкция будет радовать ее владельцев не менее чем 20 годами качественной эксплуатации. Остальные плюсы следующие:



- сохранение белоснежного вида в течение всего срока службы



- возможность реставрации. Если из крана течет вода с большим количеством примесей, то цвет ванны может поблекнуть. Кроме этого, на поверхности могут появиться потертости и царапины. Путем зачистки наждачной бумаги удастся избавиться от всех видимых дефектов;



- высокая прочность. Случайное падение не приведет к разрушению акрила. В худшем случае поверхность пополнится лишь одной или двумя царапинами;



- простота в уходе. Приобретать множество специальных чистящих средств не придется. Подойдет рядовая бытовая химия, которая есть в наличии у каждой хозяйки. С поверхности ванны загрязнения удаляются быстро и без особых усилий;



- поддерживание теплой температуры воды продолжительный отрезок времени. В ваннах из чугуна и стали вода остывает крайне быстро;



- гидромассаж. Если конструкция будет использоваться не только для проведения рядовых гигиенических процедур, но и для релаксации, то можно купить ванну из акрила с гидромассажем.



Есть ли недостатки у ванн из акрила



В настоящий момент недостаток лишь один - высокая цена. Покупка акриловой ванны станет затратным мероприятием. Однако очень скоро расценки на данную продукцию будут падать, так как конкуренция постоянно растет, а технологии удешевляются.