Особенности настольной "Игры Престолов"

В 2003 году в мире началась продажа настольной «Игры Престолов». В связи с тем, что и книги, и сериал уже пользовались бешеной популярностью, интерес к новому развлечению также был ошеломительный. Первая редакция предполагала одновременное участие 3-5 игроков. Однако в 2011 году в продаже появилась вторая редакция, которая имела обновленное оформление и доработанные правила. Максимальное число участников увеличилось до 6 человек. Вы можете найти игру на странице - количество предлагаемых тут вариантов также постоянно растет.

Суть развлечения

Каждый участник становится собственником целой страны, в которой не так давно умер король. В стране располагается определенное число влиятельных семей или, иными словами, Домов. Каждое семейство желает получить власть над государством. Для того, чтобы отстоять свои законные права, вам предстоит прибегнуть к дипломатии и переговорам, а также вести кровавые войны. Если вас когда-то заинтересовала продажа настольной игры "Каркассон", то такое развлечение придется вам по душе.

Игрокам необходимо передвигать фишки. Процесс проходит невероятно увлекательно, так как весь мир создан на основе знаменитой книги. Определенны события и интриги тут случаются беспрерывно. Вам предстоит борьба за Ветку королевского дворца, за Ветку трона и за ветку силы. Вы должны укрепить свое влияние на каждой ветки. Кто окажется в выигрыше? Тот, кто будет иметь самое сильное войско и самый смелый легион. Ваше государство должно быть сильно в военном плане.

Настольная карта «Игры Престолов» может показаться достаточно хрупкой. Однако она выполнена настолько качественно, что поделенные белыми секторами регионы на ней рассмотреть не составит труда. Вы увидите также место для карт одичалых, трек силы, треки влияния. И несколько других отсеков. Если вы увлекаетесь одноименным сериалом или читали книги, то эта игра понравится вам обязательно – вы увидите множество хорошо знакомых названий и мест.

Для кого?

Есть несколько категорий покупателей, которым стоит непременно приобрести это замечательное настолько развлечение:

Прежде всего, те, кто фанатеет от соответствующего сериала и/или книги;

Поклонникам стратегий;

Любителям играть в настольные игры как минимум два часа и тем, для кого максимально важен сюжет;

Увлекающимся пошаговыми действиями и фазами;

Всем, кто только прочитал эту статью.

Развлечение отлично подходит как для подростков, так и для взрослых людей. Вы можете быть уверены, что оно захватит ваше внимание на долгое время.