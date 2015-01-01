Презентация нового сайта дистрибьютора ColourLock в Беларуси, России и Казахстане

Сразу в нескольких странах появилась возможность купить абсолютно любую продукцию компании ColourLock. Это стало возможным, благодаря появлению официального представителя ColourLock на территории Беларуси, России и Казахстана. Для удобства потребителей специально создан новый русскоязычный сайт colourlock-pro.by. Теперь нет необходимости обращаться в разные компании в поисках нужного средства, а приобрести все необходимое и в любом количестве у официального дистрибьютора.

Компания ColourLock является одним из ведущих европейских производителей по выпуску средств, предназначенных для поддержания кожаных изделий в надлежащем состоянии и реставрации поврежденных и изношенных кожаных поверхностей. Продукция успешно применяется как при использовании для личных нужд, так и на производстве, при изготовлении различных изделий из натуральной и искусственной кожи, для придания усиленных защитных свойств от внешних негативных факторов.

Так, например, уже с 2003 года ColourLock используется на заводах и в автосалонах Европы и Америки автоконцернами Mercedes Benz, Volkswagen, BMW и Audi. Также широко применяется при изготовлении кожаной мебели.

Что можно купить на сайте ColourLock-PRO.by для реставрации кожаных изделий?

На сайте colourlock-pro.by предложен широкий выбор средств по уходу, защите и реставрации изделий из натуральной или искусственной, гладкой и ворсистой кожи, а также текстиля. Специальные средства могут использоваться для анилиновой кожи, алькантары, замши, велюра, нубука и других видов кожи. Защитные, чистящие и восстанавливающие средства применимы к типам кожи, обладающими различными характеристиками:

Мебельная кожа;

Автомобильная кожа;

Одежная кожа;

Обувная кожа и галантерейная.

Помимо средств по уходу, восстановлению и защите кожаных поверхностей, на сайте colourlock-pro.by можно купить профессиональный инструмент, краску для гладкой и ворсистой кожи и средства для ежедневного ухода. В каталоге продукции потребитель обнаружит не только отдельные средства, но и готовые наборы, в которые входит все необходимое, включая специальные салфетки и губки.

Компания оказывает сопутствующие услуги по восстановлению изделий из кожи

Кроме продажи средств для кожаных изделий, дистрибьютор оказывает услуги по чистке, защите и восстановлению различных элементов салонов авто, яхт и самолетов, а также мебели, одежды, обуви и галантереи. Работы выполняются квалифицированными специалистами, прошедшими обучение в компании-производителе ColourLock.

Семинары, курсы и мастер классы по изучению технологий ColourLock

Для частных и юридических лиц, желающих открыть собственный бизнес в сфере услуг по ремонту кожаных изделий, регулярно организуются курсы и семинары. Опытные технические специалисты обучают профессиональному ремонту с помощью средств ColourLock.

Оценить качество конечного результата можно в специальном разделе сайта

Профессиональное исполнение в комбинации со средствами ColourLock гарантируют наиболее качественный конечный результат. После реставрации, поверхность кожи выглядит практически новой. Свойства ColourLock заключаются не в маскировке поврежденных участков поверхности, а в восстановлении фактуры кожи. В разделе «Проекты» можно визуально ознакомиться с уже выполненными работами, и лично оценить качество.

Компетентные консультации по телефону или другим удобным для Вас способом

Для клиентов ColourLock на сайте предусмотрено несколько способов связи. Задать вопросы и получить полную квалифицированную консультацию можно через форму обратной связи, по телефону или email.