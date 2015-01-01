Элитная бытовая техника: что это?

Бытовая техника премиум-класса существует для тех, кто ценит наивысшее качество и удобство использования, при этом зная точно, что приобретение стоит своих денег. И если у всех на слуху такие производители, как Bosch, Siemens и Electrolux, которые выпускают не только доступные качественные приборы, но и элитные модели, то «гурманы» отдают предпочтение более эксклюзивным названиям на фасаде.

Gaggenau

Так, если требовательный покупатель отдает предпочтение многолетним традициям, то его, скорее всего, заинтересует техника немецкой марки Gaggenau. Авторитетный завод работает уже более 300 лет и ответственно борется за высокое качество и функциональность своей продукции. При этом Gaggenau не чужды инновации, ведь в свое время именно под этой маркой впервые увидели свет духовой шкаф с функцией пароварки, сплошная варочная панель и четырехслойное стекло духовки.

AEG

Если вы любите гармонию во всем, то вашим брендом может стать AEG. Именно этот производитель, вошедший в концерн Electrolux, уже более века трудится над идеальным сочетанием функциональности и внешней привлекательности, без вычурности и нестандартных решений. Для многих брендов, выпускающих бытовую технику, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кухонные плиты AEG являются примером для подражания.

Smeg

Для тех, кто любит эксперименты в дизайне, сочетающиеся с высокой технологичностью начинки, была создана итальянская компания Smeg. Именно этот производитель бытовой техники с 1948 года поражает и покоряет сердца неравнодушных к внешнему виду вещей. Например, всемирную любовь и признание завоевали ретро-холодильники где-то из 1950-х годов, работающие по последнему слову техники. Или только компании «Смег», в свое время, могла прийти в голову коллаборация с автомобильным производителем Fiat. В общем, эта встраиваемая или отдельностоящая техника вряд ли останется незамеченной в вашем доме.

Neff

В свою очередь, настоящим инноватором в сфере бытовой техники является Neff. Авторству этой компании принадлежат первые в Европе микроволновая печь, индукционная плита, встраиваемый духовой шкаф и его пиролитическая очистка. При этом встраиваемая и крупногабаритная техника Neff считается главным примером немецкого качества, так как основные модели компании выпускаются на единственном заводе в городе Беттен (Германия), на котором работает 1300 человек.

Liebherr

Считаете, что нет предела совершенству? Тогда вам придется по душе слоган еще одной премиальной марки-производителя бытовой техники. «Все лучше и лучше» — так работает Miele. Благодаря своему максимализму независимая семейная компания сегодня находится среди лидеров по качеству в производстве отдельностоящей и встраиваемой бытовой техники для профессионального и домашнего использования.

И если все предыдущие бренды стараются представить практически всю линейку мелких и крупногабаритных приборов для дома и кухни, то Liebherr — премиум-производитель, сосредоточенный на холодильном оборудовании. Отдельностоящие и встраиваемые холодильники, винные шкафы и хьюмидоры считаются лучшими в своем сегменте. При этом бытовые приборы для домашнего использования ничем не уступают по качеству, долговечности и эффективности профессиональным предложениям от производителя.

«Бренды, конечно, хороши, — думаете вы. — Но где эту технику достать?» Будете удивлены, но в этом нет никаких проблем. Официальным дилером перечисленной бытовой техники премиум-класса является ООО «Домотехника». Компания гарантирует качество и официальное гарантийное и послегарантийное обслуживание. А хороший выбор элитных мелких и крупногабаритных, встраиваемых и бытовых соло-приборов представлен в интернет-магазине «Домотехника», где можно приобрести товары в рассрочку и кредит на выгодных условиях, а также с доставкой по Минску и всей Беларуси. К тому же интернет-магазин проводит различные акции и спецпредложения, чтобы бытовая техника мечты становилась более доступной.