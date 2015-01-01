Конструкторы «Лего»: легендарный бренд в жизни каждого ребенка

Полезные, яркие, функциональные развивающие игрушки должны сопровождать вашего ребенка на протяжении его счастливой и беззаботной жизни. Именно конструкторы считаются одними из самых популярных изделий для детей в возрасте до двенадцати лет. Начинать с разноцветных кирпичиков и кубиков, а затем переходить на более высокую ступень с огромными блочными конструкторами можно вплоть до подросткового возраста. Главное правильно подобрать игрушечную продукцию, чтобы она принесла только пользу.
Более четырех десятилетий назад обычным плотником, потерявшим работу, были созданы первые детали конструктора Lego. Датчанин Оле Кристиансен всегда увлекался всевозможными поделками ввиду своей профессии и был готов к неординарным экспериментам. Ближе к середине двадцатого века он основал компанию по производству деревянных игрушек, которая стала делом всей жизни обычного плотника. При создании своей продукции Кристиансен всегда ориентировался на предпочтения маленького сына Готфрида. С двенадцати лет наследник уже вовсю помогал отцу создавать новые модели наборов для конструирования. Но только через десять лет с момента основания компании для создания Lego стали использоваться пластиковые детали. Система особенного крепления с помощью перемычек и штырьков была запатентована в 1947 году.
Сегодня популярность таких конструкторов не знает границ. Можно выделить несколько типов подобных наборов для использования детьми в разных возрастных категориях:
Детали от «Лего» сорокалетней давности и современности практически не отличаются методами прикрепления друг к другу. Это значит, что современный набор можно дополнить уже забытыми, устаревшими детальками. Подобрать конструкторы в Минске совсем несложно, ведь в ассортименте интернет-магазина представлены кубики, простые и сложные мозаики, знаменитые датские комплекты и другие изделия. Компания «Лего» демонстрирует конструкторы, которые интересны не только детям, но и взрослым. Можно вместе с родителями придумывать и создавать новые, совершенно необычные композиции, о предназначении которых не догадался бы и сам Оле Кристиансен.