Полезные, яркие, функциональные развивающие игрушки должны сопровождать вашего ребенка на протяжении его счастливой и беззаботной жизни. Именно конструкторы считаются одними из самых популярных изделий для детей в возрасте до двенадцати лет. Начинать с разноцветных кирпичиков и кубиков, а затем переходить на более высокую ступень с огромными блочными конструкторами можно вплоть до подросткового возраста. Главное правильно подобрать игрушечную продукцию, чтобы она принесла только пользу.

Конструкторы «Лего»: легендарный бренд в жизни каждого ребенка

Более четырех десятилетий назад обычным плотником, потерявшим работу, были созданы первые детали конструктора Lego. Датчанин Оле Кристиансен всегда увлекался всевозможными поделками ввиду своей профессии и был готов к неординарным экспериментам. Ближе к середине двадцатого века он основал компанию по производству деревянных игрушек, которая стала делом всей жизни обычного плотника. При создании своей продукции Кристиансен всегда ориентировался на предпочтения маленького сына Готфрида. С двенадцати лет наследник уже вовсю помогал отцу создавать новые модели наборов для конструирования. Но только через десять лет с момента основания компании для создания Lego стали использоваться пластиковые детали. Система особенного крепления с помощью перемычек и штырьков была запатентована в 1947 году.

Сегодня популярность таких конструкторов не знает границ. Можно выделить несколько типов подобных наборов для использования детьми в разных возрастных категориях:

классические комплекты;

роботизированные с возможностью программирования на выполнение простых движений;

специальные образовательные конструкторы.