Самая дорогая женская шуба, или какова цена мечты

Несмотря на разнообразие ценовых категорий, натуральную шубу не каждая модница может себе позволить. Дорогая женская шуба для многих остается пределом мечтаний и стратегической целью. Какие же меха числятся в списке самых ценных, и какой частью состояния придется ради них пожертвовать? Вашему вниманию предлагается небольшой обзор самых дорогостоящих шуб в мире. По убыванию стоимости выстроились модели дорогих женских шуб из:

викуньи;

соболя;

шиншиллы;

рыси;

куницы;

норки;

горностая;

песца;

бобра;

чернобурки.

Сродни золоту

“Золотая” десятка стартует с немыслимо дорого меха перуанской ламы, метр которого стоит порядка 3-5 тыс. долларов. Мех отличается невероятной мягкостью, легкостью и выносливостью, исходя из места обитания викуний. Готовые женские шубы в СПб либо в другом российском городе из шкурок викуньи вы не найдете – их шьют исключительно на заказ. Не менее знатный в наших широтах соболиный мех, который испокон веков считался царским в России. Первенство удерживает баргузинский соболь, который водится в лесах Прибайкалья. Самостоятельное соболиное изделие может обойтись вам в 60 тыс. долларов. Поистине “мягкое золото”.

Вряд ли вы встретите на распродаже женскую шубу из шиншиллы – цена одного изделия стартует от 10 тыс. долларов и может достигать 100 тыс. долларов при эксклюзивном пошиве, особой расцветке меха и авторстве именитого дизайнера. Мелкий зверек обладает удивительной красоты ворсом, который вдобавок невероятно густой и на ощупь больше напоминает пух. Шелковистый мех считается одним из самых теплых в природе.

Норковый компромисс

Мы же остановимся на норковой середине. Благородностью, прочностью и тепловыми качествами мех норки практически не уступает своим пушистым конкурентам. Купить женскую шубу в Москве из норки можно по более доступной цене – от 1 тыс. долларов. Это объясняется широкой популярностью норковых шуб и массовым разведением норок преимущественно на фермах Северной Америки.

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