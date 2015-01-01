Не редко бывают у каждого из нас такое время, что вот просто необходимо найти срочно определенную сумму денег. А до зарплаты еще неделя, а может и больше. И каждый из нас, если он оказывается в такой ситуации, начинает думать о том, где же занять денег до зарплаты. Конечно, первое, что может прийти в голову – это отдолжить у друзей, родственников, знакомых, близких или соседей. Но, как говорят, хочешь потерять друга – одолжи ему деньги. А друзей терять мы не хотим. Поэтому есть второй вариант – кредит, что тоже иногда не самый лучший вариант, так ка деньги могут быть нудны срочно, а пока соберёшь все документы, справки и найдёшь поручителей – время может поджимать. Зато теперь для выхода из такой ситуации есть третий варианта – это деньги до зарплаты на карту онлайн! Быстро, удобно! Микрозайм поможет вам в вашей непростой ситуации – быстрое оформление, получение денег практически сразу, минимальный пакет документов, оформление заявки онлайн!