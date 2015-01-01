Приобретая квартиру, покупая дом, делая ремонт в своей старой квартире вы можете долго и упорно планировать месторасположения мебели, спальных мест, где и что будет стоять, а также где и куда вы будете класть, ведь так хочется, чтобы все было по-новому и никакого хлама. Конечно, многие их нас пожалеют выбрасывать свои старые вещи, даже если они ими не пользуются, а вот где хранить это все? Конечно, можно сложить все в коробки, но вот сами коробки, вроде бы, не самый лучший вариант. А если выбрать и заказать отличный и вместительный шкаф купе и выделить там специальный отдел для ненужных вещей, то так будет намного удобнее и красивее. А главное никто и не подумает, что там у вас лежит что-то ненужное. Да и нужные вещи там намного приятнее хранить! Шкафы купе делают на заказ и могут быть спроектированы под каждого заказчика индивидуально. А фирменная гарантия 2 года на шкафы-купе – это дополнительный бонус и приятность! Такой шкаф станет не только отличным дополнением вашего дизайна, но и отличным помощником для хранения вещей!