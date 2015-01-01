Современные технологии развиваются, открываются новые возможности, совершенствуются методы и способы производства, модернизируются детали и модели производства – все поднимается «на ступень выше». Не стоит на месте и Завод средств комплексной автоматизации. На протяжении уже нескольких десятилетий этот завод производит не только многослойные мембранные самонесущие и пленочные клавиатуры, бесконтактные индуктивные и фотоэлектрические датчики, но и уже несколько лет как налажено производство проводов марки АПБ, АПБА, ПБА, ПЭБА, которые используют для изготовления обмоток электрических машин и аппаратов. Конечно, не только этим славиться завод. На сайте zska.by вы можете ознакомится с полным перечнем всей продукции, которая представлена в каталоге завода. Это и провода обмоточные, и панели управления, и датчики, и шкафы управления, и еще много всего, что может быть полезным.