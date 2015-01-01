Если вы хотите себе поставить отличные ворота для вашего склада, для вашего здания, для вашего гаража, то теперь вы точно будет узнать, куда вам обратиться! Хёрманн – это ворота промышленные секционные подъемные цены
, от эксплуатации которых вы будут в восторге! Секционные ворота открываются вертикально – это значит, что они не только не загораживают место перед въездом, но и за воротами также будет много свободного места, которое можно будет использовать с пользой! Также ворота производятся из отличных материалов: будь то сталь, либо комбинация стали и алюминия, либо чисто алюминий. Но в любом из этих случаев – их эксплуатация это одно удовольствие, так как эти материалы долговечны и не требуют никаких усилий по их уходу. И конечно же, это цена. Цены на ворота фирмы Хёрманн – это всегда приятности!!!