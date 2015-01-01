Пора планировать отпуск! Да-да, вы не ослышались! Ведь когда, если не сейчас об этом думать. Если у вас намечается отпуск летом, то сейчас самое врем все спланировать, а если вам начальник дал отпуск еще зимой? Тогда вы можете спокойно поехать отдыхать по горячим путевкам! Сейчас самое время для того, чтобы выгодно и по очень низкой цене съездить куда-нибудь и хорошенько отдохнуть! На сайте компании http://bogemia.by/ вы можете отыскать отличные горящие туры, которые придутся вам по душе. Купить путевку в туристический фирме по привлекательным ценам – это отличное предложение! Львов, Краков, экскурсии, Вильнюс, рига, экскурсии в Одессу – и это еще не все. А постоянным покупателям и клиентам всегда есть дополнительные бонусы!