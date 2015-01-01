Подвесные системы Modus Air

Подвесные системы стали новым словом в области производства традиционной корпусной мебели и в оформлении дизайнов интерьера. Компания Модус предлагает всем своим партнерам принципиально новое решение – подвесную систему Modus Air, которая изменит ваше представление о современной качественной и надежной мебели.

Ключевые особенности и практическое применение системы Modus Air

Подвесная система дверей купе имеет ключевое отличие от традиционной раздвижной конструкции – отсутствие нижней направляющей. Все механизмы закреплены на верхнем рельсе, что дает такой системе массу преимуществ:

Плавность хода дверей. Очень часто в нижний рельс попадает пыль, песок и другие загрязнения, которые препятствуют плавному движению колес фасада.

Отсутствие перекосов. При монтаже традиционной раздвижной системы необходимо четко совмещать в одной плоскости верхнюю и нижнюю направляющую. Расхождение в несколько миллиметров может создавать перекосы и даже выпадение фасадов.

Расширение области применения. Кроме производства шкафов купе подвесная система для раздвижных дверей станет лучшим решением для изготовления межкомнатных подвижных перегородок.

станет лучшим решением для изготовления межкомнатных подвижных перегородок. Надежность. Простота конструкции является гарантией ее длительного срока службы.

Если вы хотите не только изготавливать современные шкафы купе, но и занимаетесь проектированием интерьера помещения, то подвесная система Modus Air станет наиболее оптимальным вариантом. К преимуществам этой системы от компании Модус можно отнести следующее:

В основе конструкции – анодированный алюминий, который отличается большой механической прочностью и способностью выдерживать значительные нагрузки. Система Modus Air выдерживает фасады весом до 90 кг, а значит, вам не нужно задумываться о материалах, из которых изготовлены раздвижные двери.

Надежность. Использование качественной фурнитуры позволяет механизму раздвижной системы безукоризненно работать на протяжении всего срока службы.

Легкость монтажа. Отсутствие нижнего рельса избавляет от необходимости калибровки всей конструкции.

Универсальность. Если вы планируете использовать систему Modus Air в качестве основы для межкомнатных раздвижных дверей или подвижных перегородок – не стоит беспокоиться, если пол в помещении не идеально ровный. Ход дверей не зависит от наличия нижней направляющей и небольших перепадов уровня пола.

Небольшой вес. Анодированный алюминий не будет создавать критических нагрузок на потолок помещения или корпус шкафа.

Преимущества сотрудничества с компанией Модус

Сотрудники компании предлагают всем своим партнерам взаимовыгодные условия сотрудничества:

Все элементы подвесной системы Air всегда в наличии на складе.

Самые выгодные цены на продукцию высокого качества.

Вы можете купить подвесную систему дверей мелким и средним оптом.

мелким и средним оптом. Стабильные поставки товара в срок и в нужном количестве.

Чтобы купить подвесные системы Modus Air, достаточно обратиться к специалистам нашей компании. В случае возникновения вопросов по правильному подбору системы, оплате и доставке товара – звоните по указанным на сайте телефонам.

Официальный сайт: www.modusline.by

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