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Подвесные системы Modus Air

Подвесные системы стали новым словом в области производства традиционной корпусной мебели и в оформлении дизайнов интерьера. Компания Модус предлагает всем своим партнерам принципиально новое решение – подвесную систему Modus Air, которая изменит ваше представление о современной качественной и надежной мебели.

Компания Modus

Ключевые особенности и практическое применение системы Modus Air

Подвесная система дверей купе имеет ключевое отличие от традиционной раздвижной конструкции – отсутствие нижней направляющей. Все механизмы закреплены на верхнем рельсе, что дает такой системе массу преимуществ:

  • Плавность хода дверей. Очень часто в нижний рельс попадает пыль, песок и другие загрязнения, которые препятствуют плавному движению колес фасада.
  • Отсутствие перекосов. При монтаже традиционной раздвижной системы необходимо четко совмещать в одной плоскости верхнюю и нижнюю направляющую. Расхождение в несколько миллиметров может создавать перекосы и даже выпадение фасадов.
  • Расширение области применения. Кроме производства шкафов купе подвесная система для раздвижных дверей станет лучшим решением для изготовления межкомнатных подвижных перегородок.
  • Надежность. Простота конструкции является гарантией ее длительного срока службы.

Если вы хотите не только изготавливать современные шкафы купе, но и занимаетесь проектированием интерьера помещения, то подвесная система Modus Air станет наиболее оптимальным вариантом. К преимуществам этой системы от компании Модус можно отнести следующее:

  • В основе конструкции – анодированный алюминий, который отличается большой механической прочностью и способностью выдерживать значительные нагрузки. Система Modus Air выдерживает фасады весом до 90 кг, а значит, вам не нужно задумываться о материалах, из которых изготовлены раздвижные двери.
  • Надежность. Использование качественной фурнитуры позволяет механизму раздвижной системы безукоризненно работать на протяжении всего срока службы.
  • Легкость монтажа. Отсутствие нижнего рельса избавляет от необходимости калибровки всей конструкции.
  • Универсальность. Если вы планируете использовать систему Modus Air в качестве основы для межкомнатных раздвижных дверей или подвижных перегородок – не стоит беспокоиться, если пол в помещении не идеально ровный. Ход дверей не зависит от наличия нижней направляющей и небольших перепадов уровня пола.
  • Небольшой вес. Анодированный алюминий не будет создавать критических нагрузок на потолок помещения или корпус шкафа.

Преимущества сотрудничества с компанией Модус

Сотрудники компании предлагают всем своим партнерам взаимовыгодные условия сотрудничества:

  • Все элементы подвесной системы Air всегда в наличии на складе.
  • Самые выгодные цены на продукцию высокого качества.
  • Вы можете купить подвесную систему дверей мелким и средним оптом.
  • Стабильные поставки товара в срок и в нужном количестве.

Чтобы купить подвесные системы Modus Air, достаточно обратиться к специалистам нашей компании. В случае возникновения вопросов по правильному подбору системы, оплате и доставке товара – звоните по указанным на сайте телефонам.

Официальный сайт: www.modusline.by

Офис: 220019 г. Минск, 4-й переулок Монтажников, 5.

Склад: г. Минск, пер.Софьи Ковалевской, 62.

+375 (17) 322-44-60/61,

+375 (29) 110-44-52,

+375 (29) 110-44-53,

+375 (33) 352-44-42.

modus@modusline.by


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