Новостройки и вторичка: плюсы и минусы

В течение жизни человек неоднократно становится перед необходимостью смены, расширения своего жилища. Поскольку квартиры уже не «дают», как это было раньше, их приходится покупать, предварительно выбрав из предложений рынка. Обычно выбор предлагается из двух возможных направлений: новостройка или квартира на вторичном рынке. Следует хорошенько подумать, прежде чем окончательно определиться, ведь в этом доме, возможно, пройдет вся жизнь. Принять правильное решение поможет изучение основных характеристик обоих вариантов, проще говоря, сравнение «за» и «против».



Итак, плюсы новостройки:



1. Первоначальное верное оформление документов на владение квартирой.



Поскольку дом только строится или недавно сдан в эксплуатацию, и квартира еще никогда не была ни на кого оформлена, исключена возможность обмана, появления имущественных претензий бывших владельцев, любые другие неприятности. Приобретение квартиры у застройщика предполагает пролонгацию выплаты ее стоимости через рассрочку платежей или ипотеку.



2. Новое современное жилище.



Новостройки Минска последних лет весьма привлекательны, поскольку в них учтены потребности современного человека. Просторные светлые комнаты, удобная планировка, дополнительные служебные помещения, где можно обустроить кладовку или гардеробную. Отделаны помещения красивыми материалами, окраска прочная. Лестничные пролеты просторные, есть грузовой и пассажирский лифты, предусмотрено помещение для консьержки.



3. Чистое пространство.



Новая квартира — абсолютно чистое энергетическое пространство. Новоселы создают собственный дом, наполняют его своей энергетикой, теплом и душевностью. В старых стенах сделать это сложнее.



4. Общественная жизнь.



В новый дом вселяются люди с разных концов города, страны, все не знакомы. В ходе домашнего обустройства складываются новые отношения, возникает дружба. Учитывая, что материальное положение новоселов более или менее одинаково, интересы тоже схожи, зачастую семьи имеют детей одинакового возраста, соседские отношения перерастают в тесные дружеские.



5. Доступная стоимость жилья.



Ознакомившись с инструментами и вариантами выплаты стоимости квартиры в новом доме, можно значительно облегчить финансовую составляющую. На данный момент есть множество предложений банков, которые помогают купить новую квартиру в Минске.



А теперь немного минусов:



• Временные неудобства в связи с неухоженностью территории вокруг дома.



• Необходимость иногда внести коррективы в отделку, планировку, в соответствии со своими желаниями.



• Первые пару лет придется мириться с периодическими звуками ремонта у соседей.



• Возможность неупорядоченности работы общественного транспорта в новом районе, отдаленность объектов социальной инфраструктуры.



Жилье в доме, построенном некоторое время назад, имеет свои весомые плюсы:



1. Дом в старом районе города, простоявший не один год, уже не даст усадки, так что можно не опасаться непонятных трещин и морщин на новеньких обоях. Коммуникации испытаны, водопровод, канализация работают, специалисты коммунальных служб следят за их исправной работой.



2. Въезжая в чистенькую, оборудованную и обихоженную квартирку нет необходимости срочно проводить в ней ремонт, разве что протереть по-своему полы да развесить свои картины на стенах. Соседи уже давно просверлили все дырки в стенах, так что никто не беспокоит ремонтными шумами.



3. Наличие и функциональность городской инфраструктуры. Школы, детские садики, поликлиника, магазины и прочие необходимые объекты инфраструктуры недалеко, остановки общественного транспорта, метро тоже неподалеку.



4. Вокруг дома растут прекрасные старые деревья, обустроены детские площадки и места отдыха. В больших городах много парков, спортивных площадок — все к услугам жителей старых районов. Новостройки пока не могут похвастаться таким социальным богатством.



Однако же и минусов у вторички достаточно:



• Поскольку жилье не новое, могут обнаружиться некоторые его недостатки — устаревшая сантехника, трубы, проводка или просто не современные обои.



• Сложившийся коллектив соседей не всегда с радостью встречает новичков, придется постараться стать равноправным членом домового общества.



• Прежние владельцы могли вести кое-какие конструктивные изменения в планировку или отделку квартиры, которые не понравятся новым собственникам.



• Платить договоренную стоимость нужно сразу, без отсрочки платежей.



Поскольку квартира — очень серьезное и крупное приобретение, выбирать следует тщательно, учитывая особенности каждого из вариантов. Новое место жительства должно радовать.