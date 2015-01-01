Укрепление основания под домом

Несмотря на развитие технологий и оборудования, часто возникают ситуации, при которых грунт под строением проседает. Это чревато большими проблемами, такими как трещины в стенах, нарушении правильной геометрии здания в целом. Это может происходить как с готовым зданием, так и в процессе строительства. Причиной является то, что основные конструкции, например, несущие стены оказывают повышенную нагрузку на грунт, в результате чего и происходят такие процессы.

В таком случае помочь может уплотнение основания под фундамент, которое выполняется по современным технологиям. Для этого чаще всего используют специальные инъекции, которые делают непосредственно в грунт под фундаментом или основанием здания. Это помогает серьезно повлиять на ситуацию и исправить положение.

Принцип работы

Прибегать к таким решениям необходимо в том случае, если есть все основания полагать, что задние разрушается или происходят деструктивные процессы, именно в результате проседания грунта. Показателем таких процессов могут быть трещины в стенах, крен здания и другие аспекты.

Перед проведением работ и укрепления необходимо провести обследование объекта, для того чтобы точно установить необходимость таких мер. После этого проводятся соответствующие расчеты, и осуществляется инъекционное укрепление. Данный подход дает ряд преимуществ:

Такое укрепление помогает в тех случаях, когда другими способами воспользоваться невозможно технически, либо нет гарантии, что они будут эффективными. Работы по укреплению проводятся максимально быстро. Все работы по укреплению могут занимать всего несколько дней. Это проверенная мировая практика, которая много лет уже используется во всех развитых странах. Для проведения работ используются только специальные составы, которые демонстрируют наиболее высокие результаты. При этом можно добиться подъема самого фундамента, если необходимо его выровнять и придать дому правильное положение.

Данные технологии используются относительно недавно, однако зарекомендовали себя с наилучшей стороны, как быстрый и эффективный способ укрепления основания под фундаментом.

Гарантии качества

Для укрепления используются специальные составы, которые основаны на особых смолах. Благодаря такому вмешательству, можно значительно укрепить фундамент и основание под ним. Использование таких материалов полностью безопасно и демонстрирует высокую надежность работ. К тому же стоит отметить, что все материалы, которые используются для проведения инъекций, являются безопасными для человека и окружающей среды.

Информация подготовлена на основе материалов сайта http://uretekbelarus.com/