Укрепление основания под домом

Несмотря на развитие технологий и оборудования, часто возникают ситуации, при которых грунт под строением проседает. Это чревато большими проблемами, такими как трещины в стенах, нарушении правильной геометрии здания в целом. Это может происходить как с готовым зданием, так и в процессе строительства. Причиной является то, что основные конструкции, например, несущие стены оказывают повышенную нагрузку на грунт, в результате чего и происходят такие процессы.
В таком случае помочь может уплотнение основания под фундамент, которое выполняется по современным технологиям. Для этого чаще всего используют специальные инъекции, которые делают непосредственно в грунт под фундаментом или основанием здания. Это помогает серьезно повлиять на ситуацию и исправить положение.
Принцип работы
Прибегать к таким решениям необходимо в том случае, если есть все основания полагать, что задние разрушается или происходят деструктивные процессы, именно в результате проседания грунта. Показателем таких процессов могут быть трещины в стенах, крен здания и другие аспекты.
Перед проведением работ и укрепления необходимо провести обследование объекта, для того чтобы точно установить необходимость таких мер. После этого проводятся соответствующие расчеты, и осуществляется инъекционное укрепление. Данный подход дает ряд преимуществ:
Данные технологии используются относительно недавно, однако зарекомендовали себя с наилучшей стороны, как быстрый и эффективный способ укрепления основания под фундаментом.
Гарантии качества
Для укрепления используются специальные составы, которые основаны на особых смолах. Благодаря такому вмешательству, можно значительно укрепить фундамент и основание под ним. Использование таких материалов полностью безопасно и демонстрирует высокую надежность работ. К тому же стоит отметить, что все материалы, которые используются для проведения инъекций, являются безопасными для человека и окружающей среды.
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