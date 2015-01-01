Бизнесменам Беларуси выгоднее покупать готовые сайты на 1С-Битрикс в Минске

Без качественного веб-ресурса сегодня бизнес эффективным быть не может. Это понимают все предприниматели, независимо от размера своего бизнеса. Но у многих, даже у тех, кто особенно понимает всю важность проблемы, бытует мнение, что создание своего сайта – это очень долгая процедура, поэтому данное действие постоянно переносится на неопределенное время. А быстрое решение оказывается есть.

Многие пользователи или бизнесмены, планирующие создать свой сайт, коммерческого или другого направления, не знают или просто где-то слышали, что существует такая компания 1С-Битрикс, которая занимается разработкой готовых решений для создания сайтов. Во многих случаях, воспользоваться программными продуктами Bitrix выгоднее, чем заказывать индивидуальную разработку веб-проекта, особенно, когда уникальный дизайн не играет существенной роли. Давайте разбираться по порядку.

Существенные отличия готовых решений Bitrix от других предлагаемых вариантов

Готовые решения 1С-Битрикс позволяют запустить готовый сайт намного быстрее, чем сайт на самописном движке. Многие считают, что самописный движок намного лучше готового решения. Это отчасти правильно. Но, несмотря на уникальность самописного движка, при эксплуатации он становится очень неудобным. Владелец сайта на самописном движке попадает в полную зависимость от автора, который этот движок создал. При малейшей необходимости внести какие-либо изменения, нужно обращаться только к нему. Каждый раз, при доработке и внесении изменений, придется расставаться с определенной суммой денег. Но очередные вложения – это не самое страшное; хуже, когда программист откажется от последующей разработки полностью. В этом случае Ваш сайт перестанет развиваться функционально.

С программными продуктами Bitrix все намного проще. Покупая систему управления сайтом 1С-Битрикс (CMS), Вы имеете возможность в течение года получать бесплатные обновления. Есть несколько редакций CMS. Если текущая редакция Вам покажется уже малофункциональной, то можно перейти на более продвинутую версию. Основная фишка в том, что для запуска сайта Вам не потребуется ни программист, ни верстальщик, ни дизайнер. Все работы можно выполнить самостоятельно – без специальных навыков. Запустить сайт можно очень быстро, особенно, когда бизнес этого требует. Купить уже сегодня готовый сайт под ключ – значит уже завтра обеспечить успешность своему бизнесу.

Чтобы купить программные продукты Bitrix, не обязательно обращаться непосредственно в саму компанию. Во многих городах Евразийского Союза продажа осуществляется через партнеров. Цены у партнеров такие же, как и у самого разработчика. К региональным партнерам во многих случаях обращаться выгоднее. Например, в Минске купить готовый сайт на платформе 1С-Битрикс, у сертифицированного партнера, можно не за российские, а за белорусские рубли.

Готовый сайт на Битрикс обойдется дешевле индивидуальной разработки

Готовые платные решения экономят время и ими можно пользоваться без специальных знаний – это мы уяснили. Плюс к этому они экономят деньги. Программные продукты Bitrix не считаются бюджетными, но их стоимость в несколько раз дешевле, чем разработка сайта с нуля. Выбирая Битрикс, вы получаете готовый сайт, который несколько уступает проектам с уникальным дизайном, но намного лучше и функциональнее, чем предлагаемые бесплатные решения от других разработчиков.

За свои деньги Вы получите шаблонный дизайн, который не такой уж и плохой, и стандартный контент. Главное – это быстро запустить сайт. В процессе работы сайта, если будет острая необходимость, можно будет заказать уникальный дизайн и уникализацию контента. Уже при создании сайта на Битрикс можно сразу использовать свой логотип, товарный знак и цветовую гамму Вашей компании.

Что может предложить Bitrix и его региональные партнеры





Все, что может предложить сама компания 1С-Битрикс, можно купить и у региональных сертифицированных партнеров по ценам Битрикс. В качестве готовых решений предлагаются различные варианты интернет-магазинов, корпоративных сайтов, информационных порталов, проектов для здравоохранительных и образовательных учреждений, а также многое и многое другое. Каждый потребитель в обязательном порядке выберет для себя наиболее подходящий вариант.

Здесь уже говорилось, что чаще всего выгоднее обращаться к региональным сертифицированным партнерам. Для некоторых они находятся гораздо ближе, может быть даже в одном городе, и прямое обращение в данном случае возможно и желательно. При личном общении общий язык находится гораздо быстрее. Партнеры Битрикс чаще всего не только являются представителями этой компании, но и оказывают дополнительные услуги, которые могут понадобиться при популяризации и уникализации шаблона сайта. А это тоже очень немаловажный момент. В Минске можно воспользоваться услугами shopix.by.