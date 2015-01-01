Windows хостинг от hosting.reg.ru/ − качественные услуги по доступной стоимости

Многие веб мастера отдают предпочтение платформе Windows, так как считают ее самой полной и функциональной. Поскольку у большинства пользователей на рабочих или личных компьютерах установлена одноименная операционная система, работа с данной платформой более привычная. По сравнению с хостингом Linux, хостинг для этой платформы стоит дороже. Это объясняется необходимостью покупки лицензионного серверного программного обеспечения. Невзирая на то, что стоимость Windows хостинга дороже, чем других видов, на сайте hosting.reg.ru/ можно заказать данную услугу по более разумным тарифам, чем у большинства провайдеров. Такой хостинг подойдет для размещения веб ресурсов с большим процентом динамического контента: чатов, форумов, интернет магазинов, поскольку технология ASP (Active Server Pages) от Microsoft предоставляет возможность разработки на страницах сайта динамических приложений и расположения их на сервере.

Уникальность Windows хостинга состоит в том, что он поддерживает большинство приложений и баз данных, а также скриптов. К прочим возможностям хостинга на такой платформе относятся:

Поддержка языка Visual Basic Scripts, благодаря которому можно работать с ASP, а также разного рода приложений: Shockwave, MS FrontPage, PHP, Windows Media, Cgi-script, RealAudio/Video.

Работа с базами данных MS SQL и MSAccess;

Возможность полного администрирования и добавления приложений с помощью командной строки Windows PowerShell;

Контроль ресурсов на уровне процесса или пользователя, и выставление приоритетов при помощи системы Windows Resource Manager.

С развитием вышеупомянутых серверных технологий хостинги для Windows начали обретать все большую востребованность среди владельцев сайтов.

REG.RU предлагает веб хостинг для Windows на очень выгодных условиях и без скрытых платежей. Круглосуточная техническая поддержка, гарантия ресурсов, предусмотренных тарифным планом, надежная защита от хакерских посягательств, в том числе и DDoS атак, система эффективной фильтрации от спамовых рассылок, а также возможность в любое время увеличить мощности – это то, что завоевало доверие тысяч клиентов. На виртуальном хостинге можно разместить до 10 сайтов, в общем занимающих до 5 Гб дискового пространства. В случае роста успешности проекта заказчик может перейти на аренду сервера, который будет удовлетворять новые нужды. Если возникают вопросы о пользовании услугами, настройках, проверке на вирусы и т.д., ответ всегда можно найти в разделе поддержки. В случае, если найденное количество информации недостаточно, Служба поддержки даст более подробную консультацию.