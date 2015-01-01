Лучший хостинг от компании 2domains

Главная проблема практически всех начинающих вебмастеров

Многие пользователи виртуальной сети рано или поздно решают создать свой сайт. Когда возможности появляются, то очень скоро они обзаводятся этим самым сайтом. Далее для новоиспеченного веб-ресурса начинающие вебмастера хотят найти дешевый хостинг и достойного качества. Увы, но сделать это не просто. Зачастую хостингом по доступной цене выступает хостинг низкого качества, который принесет только массу хлопот в будущем. Чтобы исключить их, стоит посетить сайт хостера "2domains". Он предлагает качественный хостинг для сайтов любого типа - интернет-магазинов, информационных порталов, блогов и других.

Преимущества хостера "2domains"

Дефицита в хостерах нынче нет. Достаточно вбить соответствующий запрос в поисковую строку и можно будет увидеть предложения сотен компаний, предлагающих арендовать пространство у них на сервере. Пытаясь привлечь клиентов, они предлагают им скидки, гарантируют сервис высокого уровня, безостановочное делегирование проекта и многое другое. Очень часто эти обещания и остаются обещаниями. Что касается компании "2domains", то она обладает большим опытом и успела зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Кроме этого, ей присущи и следующие преимущества на фоне остальных хостеров:

домены в любых зонах. Есть домен kz, com, ru, ру и другие. Получить домен можно будет, не покидая пределов сайта. Кстати говоря, хостер предлагает стать владельцем некоторых доменов по специальной цене; помощь новичкам. Возможно, что человек лишь недавно стал вебмастером и пока что еще не разобрался во всех особенностях подбора хостинга и загрузки сайтов на сервер. Специалисты "2domains" окажут квалифицированную помощь при возникновении любых трудностей; высокий уровень защиты. Все данные подвергаются шифровке и шанс, что они попадут в руки злоумышленников, исключен. Кстати говоря, способы защиты постоянно совершенствуются. Есть защита от бэкапов и DDoS атак; конструкторы сайтов. Хостер предлагает воспользоваться шаблонами, упрощающими процесс создания и наполнения веб-ресурса. Использование конструкторов является абсолютно бесплатным; оплата услуг любым удобным способом. Компания предлагает на выбор несколько финансовых инструментов для оплаты услуг. Это Вебмани, Яндекс. Деньги, банковская карта и другие.

Как начать пользоваться хостингом

Первым делом следует выбрать в "2domains" понравившийся тариф. После этого оплатить его, а также домен и тут же станет доступным пространство на сервере, куда и следует загрузить свой веб-проект.