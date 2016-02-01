Технология шлифовки деревянного пола электроинструментами

Экологичные и тёплые деревянные полы из современных материалов все так же используются в современных интерьерах квартир и собственных домов. Для поддержания поверхности в эстетичном состоянии требуется периодически производить шлифовку пола с предварительной процедурой циклёвки.
Шлифовка штучного паркета, паркетной доски, или поверхности, облицованной необработанной натуральной доской, состоит из этапа циклевки и шлифовки. Эти процессы похожи по технологии и различаются толщиной снятой древесины.
Циклёвка – механического снятия верхнего слоя древесины с целью максимального выравнивания покрытия. В этом случае используются специальные машины ленточного или дискового типа с грубой и тонкой абразивной шкуркой/диском. Мастер снимает стружку разной толщины:
Грубой обработке также подлежат участки пола вдоль стен, под радиаторами, углы и ступени. Для каждого типа деревянного покрытия предусмотрена рекомендованная толщина снятого слоя.
Шлифовка – позволяет скрыть все неровности после циклёвки и также выполняется специальным электроинструментом. В этом случае снимается «щадящий» тонкий слой, удаляя заусеницы и делая древесину достаточно гладкой.
Современное оборудование позволяет обходиться без циклёвки. В этом случае мастера пользуются:
В качестве дополнительных материалов рекомендуется приобрести ручную циклю, шпаклёвку для древесины, лак и наждачную бумагу разной зернистости №№ 40 - 120. Отработанную стружку и пыль собирают пылесосом, тщательно очищая стыки и углы.
Первый слой снимается посредством грубой шлифовки. Мастера используют наждачную бумагу № 40 для удаления старой краски, лака, визуальных повреждений.
Используя машину, сначала дважды обрабатывается периметр помещения, а затем поэтапно шлифуется остальной пол. Снимать стружку можно до 4 раз.
Полученные в результате грубой чистки царапины шлифуются наждачкой № 60. На этом этапе удаляются оставленные царапины и заусеницы на древесине. Дополнительная корректировка производится кругом/наждачной бумагой № 80.
Эффект гладких до отблеска полов достигается лентой/кругом № 120. Углы и труднодоступные места шлифуются вручную или с использованием болгарки со специальной насадкой.
Источник: http://shlifovkapola.by/