Разработать сайт и не попасть на деньги.

Разработка сайта для компании, которая только вышла на рынок, уже давно вносится в первые пункты бизнес плана. И чаще всего эта графа находится в приоритете или является первостепенной.

Как сказал один великий "Если этого нет в интернете — значит, этого вообще не существует."

Если верить статистике, в Минске существует порядка двухсот веб студий специализирующихся на создании сайтов, большинство из которых разрабатывают не сложные веб странички, без использования новомодного респонсива или вовсе берут готовый шаблон «натягивают» на систему управления и выдают за «уникальный дизайн». Но не будем перемывать кости таким «специалиста».

На заметку: если не можете проверить компетентность специалиста самостоятельно, протестируйте его, дав техническое задание с не стандартной функцией (пример: интеграция сайта каталога с 1С или определить контактные данные пользователя находящегося на вашем сайте), обычно не компетентный специалист отводит глаза или начинает им подергивать.

Берем для примера: сайт каталог на 10 000 страниц, с возможностью загрузки товаров из excel, форма обратной связи с вводом капчи, дизайн предоставляем в PSD, мобильная версия и возможностью сбора данных о посетителе (телефон, страница в соц. сетях и другое) даже если эти данные он нам и не предоставил.

Мы отправили это ТЗ в несколько IT компаний, для которых создание сайтов с подобным функционалом обычное дело. И стали ждать…

Результат:

По окончанию третьего дня и уже потеряли надежду, ждать предложения от гуру веба. И решали пообщаться с единственной компанией которая откликнулась на наш зов (кстати, ответ пришел через два часа после отправки запроса стоимости).

Даже после того как мы признались, что сайт нам и не нужен, интерес к нам не пропал, видимо ООО «СайтФутур» было приятно поучаствовать в подобном эксперименте. Со слов руководства они не раз уже встречались с клиентами, которые решив сэкономить в итоге были вынуждены делать новый сайт т.к. подрядчик не справлялся или отдавал сырой продукт. Так же есть и те, кто отдавал баснословные тысячи в иностранной валюте, при этом получал сомнительного качества поделку, а у создателей шедевра полностью пропадал интерес к исправлению косяков, после получения денег, что естественно для большинства в Беларуси.

Кстати, разработка сайтов у них на хорошем уровне, и цены демократично средние.

Не большей чек лист, для заказчика: Всегда внимательно подбирайте разработчика для своего сайта, обратитесь к компании на прямую (без писем и заявок) позвоните по телефону, возможно именно тогда подрядчик заметит вас и сделает все по высшему уровню. Не стоит так же искать подрядчика на досках объявлений и барахолках. Обычно там сидят люди мало чего понимающие в вебе. Не стоит выбирать разработчиков по цене. Поверьте лучше заплатить на сто рублей больше, но получить качество. Чем сэкономить и потом искать новых специалистов и срывать сроки запуска сайта. Всегда смотрите портфолио. Причем смотрите с самого начала деятельности компании, если вы видите, что работы у веб студии улучшаются с каждой работой, то возможно именно они вам и нужны, т.к. эти господа не стоят на месте. Также посмотрите на копирайт на сайтах находящиеся в портфолио, частенько не чистые на руку веб студии просто крадут чужой труд.

Надеемся эта статья оказалась вам полезна.