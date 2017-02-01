Трубы стальные: нормативы по ГОСТ

Стальные трубы широко распространены во всех областях промышленности и в быту. Изделия из стального проката используются при постройке трубопроводов, предназначенных для транспортировки газов, жидкостей и прочих сред, защиты кабелей или укрепления конструкций. Для безопасного использования и правильного подбора стальных труб важно ознакомиться с положениями ГОСТов, регламентирующих размеры, методы производства и другие особенности всего сортамента.

Как классифицируются стальные трубы?

Трубы из стали представляют собой достаточно обширную группу. Их принято классифицировать по следующим факторам:

Форма сечения. Наиболее распространенный вид продукции – прокат с круглым сечением. Другие варианты (прямоугольные, овальные, многоугольные) называются профильными и используются в строительстве, производстве мебели, в создании рекламных конструкций. Линейные размеры. По наружному диаметру изделия классифицируются как:

Капиллярные: от 0,3 и до 4,8 мм;

Малого диаметра: от 5 и до 102 мм;

Среднего диаметра: от 102 и до 426 мм;

Большого диаметра: от 426 и до 1420 мм и выше.

Различаются изделия и в зависимости от соотношения величины наружного диаметра к толщине стенки: производятся изделия особотонкостенные, тонкостенные, толстостенные, а также особотолстостенные.

Весь сортамент размеров стальных труб можно найти в соответствующем ГОСТе. Также условия некоторых компаний предполагают изготовление продукции нестандартных размеров, согласованных с заказчиком.

Метод производства. Данный фактор формирует ценовую политику и влияет на прочностные качества продукции. Варианты могут быть такими:

Со сварным прямым или спиралевидным швом (электросварные);

Выполненными без наличия шва: холоднокатанные бесшовные и горячедеформированные.

Класс точности. Существует два класса точности: первый и второй. Стальные трубы, изготовленные в соответствии с требованиями второго класса точности, в производственных условиях только нарезаются; первый класс точности, помимо нарезки, предполагает еще и снятие заусенцев. В зависимости от того, к какому классу принадлежит изделие, зависит сфера его дальнейшего применения. Антикоррозийное покрытие. Для улучшения качеств стали могут использоваться различные покрытия. Чаще всего металлические изделия внутри или снаружи покрываются тонким слоем цинка, защищающим их от воздействия влаги. Также применяются полиэтиленовые покрытия, эпоксидно-битумные смеси и другие.

Электросварные стальные трубы: нормативы по ГОСТу

Технические условия, согласно которым трубы стальные электросварные могут применяться в промышленности и быту, описаны в ГОСТе под номером 10705-80: о требованиях к сортаменту прямошовных изделий из этой же категории говорится в ГОСТе 10704-91.

Стандарт распространяется на изделия (диаметр – от 10 до 630 мм) со сварным швом, произведенные либо из углеродистых, либо из низколегированных сталей. Согласно данному ГОСТу, труба стальная электросварная производится в следующих габаритах:

Изделия немерной длины: имеют размер не меньший, чем 2 м (для изделий, чей диаметр составляет не менее чем 30 миллиметров) или не меньший, чем 3 м (при диаметре продукции до 70 мм). Изделия немерной длины от 4 м и от 5 м выпускаются при показателях диаметра от 70 и от 152 мм соответственно. Мерной длины. Существует три варианта мерных длин: 5-9 м (диаметр - до 70 мм), 6-9 м (до 219 мм) и 10-12 м (до 426 мм). Мерных длин для продукции с большими диаметрами в широкой продаже встретить нельзя, изделия с диаметром свыше 426 мм бывают только немерными. Длины, кратной мерной: кратный размер в таком случае не должен быть меньшим, чем 250 мм. При этом учитывается припуск величиной в 5 миллиметров на каждый рез.

ГОСТом допускается наличие у электросварного проката отклонений от представленных размеров. С диапазоном предельных отклонений для изделий различных диаметров можно ознакомиться в полной версии нормативного документа.

Также ГОСТ на электросварные стальные трубы регламентирует следующие правила приемки продукции:

В одной партии допускается наличие изделий идентичного размера и марки сплава стали. Также вся партия должна быть произведена одним и тем же способом, все позиции сопровождаются одинаковым документом о соответствии (качестве). Партия может содержать не более, чем 1000 единиц продукции с диаметром до 30 мм, не более 600 ед. с диаметром до 76 мм, не более 400 ед. с диаметром до 152 мм и не более 200 ед. с диаметром свыше 152 мм. Каждая единица товара в партии должна быть подвержена мероприятиям по контролю качества поверхности и идентичности размеров. Но планы проведения контроля могут обговариваться с заказчиком и в индивидуальном порядке: бывает, что проверке подвергаются только выборочные трубы из партии. Контроль прочности сварного шва проводится в обязательном порядке. Испытание может проводиться неразрушающим или гидравлическим методами. Если вся партия была испытана при помощи неразрушающего контроля, то малую часть проката (15% от общего количества) следует подвергнуть гидравлическому испытанию. Эта процедура может не проводиться, если были получены соответствующие указания от заказчика. Также, согласно ГОСТу, при получении неудовлетворительных результатов испытания требуется повторная проверка увеличенного вдвое числа позиций в партии.

Сортамент стальных бесшовных труб

ГОСТ под номером 8732-78 распространяется на горячедеформированные стальные бесшовные трубы: регламентируется их сортамент, предельные отклонения величин. Итак, трубы горячей деформации бывают:

Мерной длины: наименьшая длина – 4 м, наибольшая – 12,5 м. Немерной длины: те же показатели, что и у мерной. Длиной, кратной мерной: по установкам производителя, припуск на рез - стандартный.

Производство холоднодеформированного проката без сварного шва подчиняется положениям документа ГОСТ 8734-75. Он гласит, что труба круглая стальная данного типа может выпускаться в таких разновидностях:

Мерной длины: диапазон размеров – от 4,5 м до 9 м (максимальное отклонение – 10 мм в большую сторону). Немерной длины: минимальный размер – 1,5 м, максимальный – 11,5. Длины, кратной мерной: длина реза при этом может составлять не менее 1,5 м, но не более 9 м (припуск на рез остается).

Именно к холоднодеформированному бесшовному прокату относится деление на особотонкостенные, особотолстостенные и др. разновидности. Технология производства бесшовных изделий позволяет создание наиболее тонких стальных трубок, которые можно встретить, к примеру, в виде иголки к медицинскому шприцу. При этом ГОСТ на холоднодеформированные трубы предполагает наличие максимальных отклонений от стандартных величин.

Другие нормативные документы на стальные трубы

Сортамент водогазопроводных (по сути, являющихся стандартными электросварными: группа выделена в отдельный стандарт из-за особенных требований к безопасности и эксплуатации) стальных труб описывается в государственном стандарте под номером 3262-75. Изделия для водогазопроводных конструкций пакуются для дальнейшей продажи в партии: трубы могут либо иметь накатанную резьбу, либо реализовываться без нее. Учитывается уменьшение внутреннего диаметра при накатке примерно на 10%. По этому же стандарту может производиться и оцинкованная водогазопроводная труба. Изделия с антикоррозийным покрытием не требуют отдельного документа, допускается оцинковка любых стальных трубопроводов.

Сортамент стальных горячекатаных квадратных труб определяется ГОСТом 2591-88. Другой, более обобщенный документ, а именно ГОСТ 8639-82, диктует условия для сортамента бесшовных горяче- и холоднодеформированных, а также электросварных профильных труб из стали с квадратным сечением.

Изделия с повышенной степенью точности, стальные прецизионные трубы выпускаются по положениям, регламентируемым ГОСТом 9567-75. Этот стандарт регулирует нормы выпуска трубопроводов для подачи газа в условиях высокого давления.

Производство каждого элемента системы трубопровода строго ограничено положениями соответствующего документа. Данное правило распространяется не только на непосредственно трубы, но и на фитинги, крепежные элементы, методы соединения деталей.

Источник: http://trubamaster.ru