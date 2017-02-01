Трубы стальные: нормативы по ГОСТ

Стальные трубы широко распространены во всех областях промышленности и в быту. Изделия из стального проката используются при постройке трубопроводов, предназначенных для транспортировки газов, жидкостей и прочих сред, защиты кабелей или укрепления конструкций. Для безопасного использования и правильного подбора стальных труб важно ознакомиться с положениями ГОСТов, регламентирующих размеры, методы производства и другие особенности всего сортамента.
Трубы из стали представляют собой достаточно обширную группу. Их принято классифицировать по следующим факторам:
Различаются изделия и в зависимости от соотношения величины наружного диаметра к толщине стенки: производятся изделия особотонкостенные, тонкостенные, толстостенные, а также особотолстостенные.
Весь сортамент размеров стальных труб можно найти в соответствующем ГОСТе. Также условия некоторых компаний предполагают изготовление продукции нестандартных размеров, согласованных с заказчиком.
Технические условия, согласно которым трубы стальные электросварные могут применяться в промышленности и быту, описаны в ГОСТе под номером 10705-80: о требованиях к сортаменту прямошовных изделий из этой же категории говорится в ГОСТе 10704-91.
Стандарт распространяется на изделия (диаметр – от 10 до 630 мм) со сварным швом, произведенные либо из углеродистых, либо из низколегированных сталей. Согласно данному ГОСТу, труба стальная электросварная производится в следующих габаритах:
ГОСТом допускается наличие у электросварного проката отклонений от представленных размеров. С диапазоном предельных отклонений для изделий различных диаметров можно ознакомиться в полной версии нормативного документа.
Также ГОСТ на электросварные стальные трубы регламентирует следующие правила приемки продукции:
ГОСТ под номером 8732-78 распространяется на горячедеформированные стальные бесшовные трубы: регламентируется их сортамент, предельные отклонения величин. Итак, трубы горячей деформации бывают:
Производство холоднодеформированного проката без сварного шва подчиняется положениям документа ГОСТ 8734-75. Он гласит, что труба круглая стальная данного типа может выпускаться в таких разновидностях:
Именно к холоднодеформированному бесшовному прокату относится деление на особотонкостенные, особотолстостенные и др. разновидности. Технология производства бесшовных изделий позволяет создание наиболее тонких стальных трубок, которые можно встретить, к примеру, в виде иголки к медицинскому шприцу. При этом ГОСТ на холоднодеформированные трубы предполагает наличие максимальных отклонений от стандартных величин.
Сортамент водогазопроводных (по сути, являющихся стандартными электросварными: группа выделена в отдельный стандарт из-за особенных требований к безопасности и эксплуатации) стальных труб описывается в государственном стандарте под номером 3262-75. Изделия для водогазопроводных конструкций пакуются для дальнейшей продажи в партии: трубы могут либо иметь накатанную резьбу, либо реализовываться без нее. Учитывается уменьшение внутреннего диаметра при накатке примерно на 10%. По этому же стандарту может производиться и оцинкованная водогазопроводная труба. Изделия с антикоррозийным покрытием не требуют отдельного документа, допускается оцинковка любых стальных трубопроводов.
Сортамент стальных горячекатаных квадратных труб определяется ГОСТом 2591-88. Другой, более обобщенный документ, а именно ГОСТ 8639-82, диктует условия для сортамента бесшовных горяче- и холоднодеформированных, а также электросварных профильных труб из стали с квадратным сечением.
Изделия с повышенной степенью точности, стальные прецизионные трубы выпускаются по положениям, регламентируемым ГОСТом 9567-75. Этот стандарт регулирует нормы выпуска трубопроводов для подачи газа в условиях высокого давления.
Производство каждого элемента системы трубопровода строго ограничено положениями соответствующего документа. Данное правило распространяется не только на непосредственно трубы, но и на фитинги, крепежные элементы, методы соединения деталей.
Источник: http://trubamaster.ru